Правительство обсуждает новую модель повышения пенсий, при которой отдельные выплаты планируют довести примерно до 10 тысяч гривен. Первыми на увеличение могут рассчитывать пенсионеры с наибольшим страховым стажем и работники вредных производств.

Выплаты пенсий в Украине могут заметно вырасти — правительство обсуждает новую модель, при которой отдельные пенсии планируют довести до уровня около 10 тысяч гривен. Как сообщает «Первый деловой», речь идет об адресном повышении для тех, кто имеет наибольший страховой стаж или работал в особых условиях.

Кому могут повысить выплаты первыми

Первыми на повышение могут рассчитывать пенсионеры с длительным стажем — более 35 лет у мужчин и более 30 лет у женщин. Несмотря на полный трудовой путь, эта группа часто получает одни из самых низких выплат. Отдельно рассматривают повышение для людей старшего возраста, которые получают минимальные пенсии без дополнительных надбавок.

Еще одна категория, которую могут затронуть изменения, — работники вредных или опасных производств: на промышленных предприятиях, в энергетике и на объектах критической инфраструктуры. Для них планируют пересмотреть коэффициенты стажа и заработка, влияющие на формулу расчета пенсии.

Цель инициативы, как объясняют представители правительства, — выровнять дисбаланс между минимальными и специальными пенсиями и обеспечить более справедливое распределение средств. Однако доведение выплат до 10 тысяч гривен возможно только при условии стабильного финансирования Пенсионного фонда и роста поступлений от единого социального взноса.

Какие категории могут получить больше

Мужчины со страховым стажем более 35 лет.

Женщины со страховым стажем более 30 лет.

Люди старшего возраста, получающие минимальные пенсии без надбавок.

Работники вредных и опасных производств, энергетики и критической инфраструктуры.

Поэтому решения будут принимать постепенно, а конкретные суммы будут зависеть от бюджетных возможностей государства. Точных дат, когда новые правила заработают, пока не называют — модель все еще находится на стадии обсуждения.

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