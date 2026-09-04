Уряд обговорює нову модель підвищення пенсій, за якої окремі виплати планують довести до близько 10 тисяч гривень. Першими на збільшення можуть розраховувати пенсіонери з найбільшим страховим стажем і працівники шкідливих виробництв.

Виплати пенсій в Україні можуть помітно зрости — уряд обговорює нову модель, за якої окремі пенсії планують довести до рівня близько 10 тисяч гривень. Як повідомляє «Перший бізнесовий», ідеться про адресне збільшення для тих, хто має найбільший страховий стаж або працював у особливих умовах.

Кому можуть підвищити виплати першими

Першими на збільшення можуть розраховувати пенсіонери з тривалим стажем — понад 35 років у чоловіків і понад 30 років у жінок. Попри повний трудовий шлях, ця група часто отримує одні з найнижчих виплат. Окремо розглядають підвищення для людей старшого віку, які отримують мінімальні пенсії без додаткових надбавок.

Ще одна категорія, яку можуть зачепити зміни, — працівники шкідливих або небезпечних виробництв: на промислових підприємствах, в енергетиці та на об'єктах критичної інфраструктури. Для них планують переглянути коефіцієнти стажу та заробітку, що впливають на формулу розрахунку пенсії.

Мета ініціативи, як пояснюють представники уряду, — вирівняти дисбаланс між мінімальними та спеціальними пенсіями і забезпечити справедливіший розподіл коштів. Однак доведення виплат до 10 тисяч гривень можливе лише за умови стабільного фінансування Пенсійного фонду та зростання надходжень від єдиного соціального внеску.

Які категорії можуть отримати більше

Чоловіки зі страховим стажем понад 35 років.

Жінки зі страховим стажем понад 30 років.

Люди старшого віку, які отримують мінімальні пенсії без надбавок.

Працівники шкідливих і небезпечних виробництв, енергетики та критичної інфраструктури.

Тому рішення ухвалюватимуть поступово, а конкретні суми залежатимуть від бюджетних можливостей держави. Точних дат, коли нові правила запрацюють, наразі не називають — модель поки що перебуває на стадії обговорення.

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