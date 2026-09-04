Рецепт салату «Цезар» ми вже публікували — а салат з буряка готується зовсім інакше й розкриває смак осінніх овочів по-новому.
Салат з буряка з рукколою, козячим сиром і хрустким горіхом пекан — це страва, яка виглядає святково, але насправді готується дуже просто. Солодкий печений буряк чудово поєднується з гострою рукколою, кремовим сиром і терпкою журавлиною, а бальзамічна заправка об'єднує всі смаки в одне ціле. Цей рецепт хороший тим, що буряк можна спекти заздалегідь, а сам салат зібрати за кілька хвилин перед подачею.
Інгредієнти для салату з буряка
- 6 середніх буряків (близько 900 г)
- 6 склянок бебі-рукколи, промитої і обсушеної (приблизно 150 г)
- 115 г козячого сиру або фети, подрібненого чи нарізаного кубиками (приблизно 1/2 склянки)
- 1/2 склянки обсмажених горіхів пекан (близько 60 г)
- 1/2 склянки сушеної журавлини (близько 60 г)
Для бальзамічної заправки:
- 1/2 склянки оливкової олії extra virgin (120 мл)
- 3 столові ложки бальзамічного оцту (45 мл)
- 1 столова ложка гірчиці дижон
- 1 зубчик часнику, подрібнений або пропущений через прес
- 1/4 чайної ложки солі
- 1/8 чайної ложки чорного перцю
Як приготувати салат з буряка: покроково
Розігрійте духовку до 200°C. Деко застеліть фольгою. Кожен буряк щільно оберніть окремим шматком фольги і викладіть на деко.
Випікайте буряк близько 1 години — до моменту, коли найбільший коренеплід легко проколюється ножем. Дістаньте з духовки, розгорніть фольгу і дайте буряку охолонути до кімнатної температури.
Одягніть рукавички, зчистіть шкірку з охолодженого буряка — вона легко зійде, — і наріжте м'якуш часточками.
На сухій сковороді обсмажте горіхи пекан, часто перемішуючи, до золотистого кольору й приємного аромату. Дайте їм трохи охолонути.
У велику салатницю покладіть рукколу, зверху розкладіть нарізаний буряк, сир, обсмажені горіхи пекан і сушену журавлину.
Для заправки з'єднайте в банці оливкову олію, бальзамічний оцет, гірчицю дижон, подрібнений часник, сіль і перець. Щільно закрийте кришкою і добре збовтайте.
Полийте салат заправкою безпосередньо перед подачею і легко перемішайте.
Салат з буряка найкраще подавати відразу після заправляння, поки руккола залишається свіжою й хрусткою. Буряк і заправку можна приготувати заздалегідь і зберігати окремо в холодильнику до трьох днів, а сир та горіхи додавати лише перед подачею — так салат не втратить вигляду і смаку.
Раніше Politeka повідомляла, рецепт ідеального салата Шуба: простий прийом зробить салат ніжнішим.
Також Politeka писала, салат із пекінської капусти за 10 хвилин: простий рецепт із бюджетних продуктів.