Салат з буряка з рукколою, козячим сиром і бальзамічною заправкою готується простіше, ніж здається, а на святковому столі виглядає як ресторанна страва.

Рецепт салату «Цезар» ми вже публікували — а салат з буряка готується зовсім інакше й розкриває смак осінніх овочів по-новому.

Салат з буряка з рукколою, козячим сиром і хрустким горіхом пекан — це страва, яка виглядає святково, але насправді готується дуже просто. Солодкий печений буряк чудово поєднується з гострою рукколою, кремовим сиром і терпкою журавлиною, а бальзамічна заправка об'єднує всі смаки в одне ціле. Цей рецепт хороший тим, що буряк можна спекти заздалегідь, а сам салат зібрати за кілька хвилин перед подачею.

Інгредієнти для салату з буряка

6 середніх буряків (близько 900 г)

6 склянок бебі-рукколи, промитої і обсушеної (приблизно 150 г)

115 г козячого сиру або фети, подрібненого чи нарізаного кубиками (приблизно 1/2 склянки)

1/2 склянки обсмажених горіхів пекан (близько 60 г)

1/2 склянки сушеної журавлини (близько 60 г)

Для бальзамічної заправки:

1/2 склянки оливкової олії extra virgin (120 мл)

3 столові ложки бальзамічного оцту (45 мл)

1 столова ложка гірчиці дижон

1 зубчик часнику, подрібнений або пропущений через прес

1/4 чайної ложки солі

1/8 чайної ложки чорного перцю

Як приготувати салат з буряка: покроково

Розігрійте духовку до 200°C. Деко застеліть фольгою. Кожен буряк щільно оберніть окремим шматком фольги і викладіть на деко.

Випікайте буряк близько 1 години — до моменту, коли найбільший коренеплід легко проколюється ножем. Дістаньте з духовки, розгорніть фольгу і дайте буряку охолонути до кімнатної температури.

Одягніть рукавички, зчистіть шкірку з охолодженого буряка — вона легко зійде, — і наріжте м'якуш часточками.

На сухій сковороді обсмажте горіхи пекан, часто перемішуючи, до золотистого кольору й приємного аромату. Дайте їм трохи охолонути.

У велику салатницю покладіть рукколу, зверху розкладіть нарізаний буряк, сир, обсмажені горіхи пекан і сушену журавлину.

Для заправки з'єднайте в банці оливкову олію, бальзамічний оцет, гірчицю дижон, подрібнений часник, сіль і перець. Щільно закрийте кришкою і добре збовтайте.

Полийте салат заправкою безпосередньо перед подачею і легко перемішайте.

Салат з буряка найкраще подавати відразу після заправляння, поки руккола залишається свіжою й хрусткою. Буряк і заправку можна приготувати заздалегідь і зберігати окремо в холодильнику до трьох днів, а сир та горіхи додавати лише перед подачею — так салат не втратить вигляду і смаку.

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