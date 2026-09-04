Денежная помощь для ВПЛ в Винницкой области — одна из программ поддержки, работающих в регионе. Отдельная история возвращения к самостоятельной жизни стала известной 3 сентября: ветеран после ранения начал обучение в местной автошколе. Региональное издание vinnitsa.info рассказало, как этот шаг помогает мужчине вернуть мобильность.

Как сообщает vinnitsa.info, мужчина, получивший ранение на фронте, решил освоить управление автомобилем. Обучение он проходит в рамках проекта «Безбар’єрна автошкола», который работает в Виннице для ветеранов и людей с инвалидностью. В издании эту инициативу называют новым шагом к независимости, ведь собственный автомобиль позволяет не зависеть от посторонней помощи.

ветеран войны

Почему вождение важно после ранения

Для ветерана, потерявшего часть физических возможностей, автомобиль становится ежедневной потребностью. Без машины сложнее самостоятельно добраться к врачу, на работу или к близким. Поэтому возвращение за руль значит больше, чем просто освоение навыка, — это возможность снова самому планировать свой день и свободно передвигаться по городу.

В «Безбар’єрній автошколі» занятия организуют с учетом состояния здоровья каждого ученика. Для этого предусмотрены индивидуальный график, сопровождение инструкторов, умеющих работать с людьми после ранений, и автомобили с адаптированным оборудованием. Это позволяет осваивать вождение даже тем, кому сложно пользоваться стандартным управлением.

Что известно об истории в Виннице

Историю ветерана 3 сентября обнародовало издание vinnitsa.info. Журналисты объясняют: такое обучение возвращает человеку ощущение контроля над собственной жизнью и позволяет самостоятельно решать, куда и когда ехать. После тяжелого ранения это особенно ценно, ведь реабилитация происходит в обычных повседневных делах.

Где ветеранам искать поддержку

Ветераны и их семьи в Винницкой области могут обращаться в органы социальной защиты, ЦНАПы или общественные организации, занимающиеся реабилитацией. Там подскажут, какие программы доступны: от бесплатного обучения вождению до адаптированного транспорта и психологической помощи. Контакты «Безбар’єрної автошколи» стоит уточнять в местных ветеранских пространствах или непосредственно в автошколе.

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