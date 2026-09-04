В Виннице ветеран после ранения делает новый шаг к независимости — учится управлять автомобилем в «Безбар’єрній автошколі». Региональное издание vinnitsa.info рассказало эту историю 3 сентября.

Денежная помощь для ВПЛ в Винницкой области — одна из программ поддержки, работающих в регионе. Отдельная история возвращения к самостоятельной жизни стала известной 3 сентября: ветеран после ранения начал обучение в местной автошколе. Региональное издание vinnitsa.info рассказало, как этот шаг помогает мужчине вернуть мобильность.

Как сообщает vinnitsa.info, мужчина, получивший ранение на фронте, решил освоить управление автомобилем. Обучение он проходит в рамках проекта «Безбар’єрна автошкола», который работает в Виннице для ветеранов и людей с инвалидностью. В издании эту инициативу называют новым шагом к независимости, ведь собственный автомобиль позволяет не зависеть от посторонней помощи.

Почему вождение важно после ранения

Для ветерана, потерявшего часть физических возможностей, автомобиль становится ежедневной потребностью. Без машины сложнее самостоятельно добраться к врачу, на работу или к близким. Поэтому возвращение за руль значит больше, чем просто освоение навыка, — это возможность снова самому планировать свой день и свободно передвигаться по городу.

В «Безбар’єрній автошколі» занятия организуют с учетом состояния здоровья каждого ученика. Для этого предусмотрены индивидуальный график, сопровождение инструкторов, умеющих работать с людьми после ранений, и автомобили с адаптированным оборудованием. Это позволяет осваивать вождение даже тем, кому сложно пользоваться стандартным управлением.

Что известно об истории в Виннице

Историю ветерана 3 сентября обнародовало издание vinnitsa.info. Журналисты объясняют: такое обучение возвращает человеку ощущение контроля над собственной жизнью и позволяет самостоятельно решать, куда и когда ехать. После тяжелого ранения это особенно ценно, ведь реабилитация происходит в обычных повседневных делах.

Где ветеранам искать поддержку

Ветераны и их семьи в Винницкой области могут обращаться в органы социальной защиты, ЦНАПы или общественные организации, занимающиеся реабилитацией. Там подскажут, какие программы доступны: от бесплатного обучения вождению до адаптированного транспорта и психологической помощи. Контакты «Безбар’єрної автошколи» стоит уточнять в местных ветеранских пространствах или непосредственно в автошколе.

Ранее Politeka сообщала, начало отопительного сезона в Виннице в 2026 году: тепло в дома уйдет по новой схеме.

Также Politeka сообщала, подорожание квартир в Виннице, Днепре и Одессе: застройщики рассказали, на сколько выросли цены за год.

Как сообщала Politeka, дефицит продуктов в Винницкой области: с какими товарами могут возникнуть трудности.