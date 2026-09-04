В Днепре участники боевых действий могут бесплатно парковаться на городских платных площадках — достаточно оформить электронную карту «УБД Дніпро» через приложение «єДніпро».

Отключение воды в Днепре — пожалуй, тема номер один для горожан на этой неделе, но есть и приятная новость: участники боевых действий теперь могут бесплатно парковаться на городских платных площадках. Сейчас такой льготой пользуются уже почти 2 500 защитников и защитниц.

Об этом сообщает «ДніпроТВ». Речь идет об электронной карте «УБД Дніпро», которую оформляют через мобильное приложение «єДніпро». По состоянию на 3 сентября эту карту получили почти 2 500 ветеранов — теперь они могут в течение года без дополнительных подтверждений и действий бесплатно парковаться на городских платных уличных паркоместах.

«Это не просто статистика выданных карт. Это почти 2 500 человек, которым больше не нужно тратить лишнее время на подтверждение своих документов и права на льготу», — пояснил заместитель директора КП «єДніпро» Роман Ростовский.

Сам механизм бесплатной парковки для участников боевых действий действует в Днепре еще с 2019 года. Однако раньше, по словам чиновника, наличие права не всегда означало простоту его реализации: приходилось вручную печатать документы, подавать запросы и ждать рассмотрения. Теперь основную часть процесса перевели в цифровой формат.

Об удобстве услуги рассказал ветеран Вячеслав Гостев. Мужчина узнал о льготе в интернете, но при верификации столкнулся с проблемой документов. После обращения в службу поддержки «єДніпро» он предоставил необходимые документы в формате PDF и примерно через двое суток получил подтверждение. «Сейчас стою на платной парковочной площадке бесплатно», — рассказал он.

После оформления электронная карта закрепляется за одним номерным знаком и действует 12 месяцев. Во время парковки не нужно открывать приложение, запускать парковочную сессию, платить или оставлять документы в авто: система автоматически распознает номерной знак, а инспектор лишь проверяет наличие действующей льготы.

Как оформить карту «УБД Дніпро»

Подайте заявку в приложении «єДніпро».

Подтвердите статус участника боевых действий с помощью документов в «Дії».

Выберите автомобиль, за которым закрепится карта.

После этого льгота оформляется автоматически. Цифровой формат не обязателен: если удобнее лично, карту можно оформить в любом ЦНАП Днепра без предварительной записи. Приложение «єДніпро» доступно для загрузки в App Store и Google Play.

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