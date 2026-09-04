Печеня з яловичини — це соковита вирізка, запечена в духовці з часниково-трав'яною обкладкою, яка готується без маринування і завжди виходить м'якою та ароматною.

Рецепт курячих стегон у духовці ми вже публікували — а печеня з яловичини потребує зовсім іншого підходу до м'яса: тут в центрі уваги ціла вирізка, а не окремі шматки.

Печеня з яловичини — ефектна страва для особливої вечері, яка виглядає як ресторанна, хоча готується просто. Головна перевага цього рецепта в тому, що м'ясо не потрібно заздалегідь маринувати: достатньо натерти вирізку часниково-трав'яною сумішшю і відправити в гарячу духовку. Завдяки короткому й інтенсивному запіканню м'ясо всередині залишається соковитим, а зверху утворюється ароматна скоринка.

Інгредієнти для печені з яловичини

яловича вирізка — приблизно 900 г (трохи менше 1 кг), очищена від плівок і перев'язана кулінарною ниткою;

масло вершкове м'яке — 2 столові ложки;

хрін готовий (відціджений) — 1 столова ложка;

часник — 2 зубчики;

розмарин свіжий — 1 столова ложка листочків;

тим'ян свіжий — приблизно 0,5 столової ложки листочків;

сіль — 1,5 чайної ложки;

чорний перець — 1 чайна ложка.

Якщо свіжих трав немає, їх можна замінити сушеними в пропорції одна частина сушених трав на три частини свіжих.

Як приготувати печеню з яловичини: покроково

Дістаньте вирізку з холодильника приблизно за годину до запікання, щоб м'ясо трохи нагрілося до кімнатної температури. Зріжте з поверхні блискучу плівку — вона надто жорстка і не пропускає аромати всередину, а також приберіть зайвий жир. Після цього перев'яжіть вирізку кулінарною ниткою через кожні 2-3 см, підгорнувши тонкий кінець під низ — так печеня пропечеться рівномірно.

Розігрійте духовку до 260°C з решіткою у центрі. Дрібно наріжте часник, обірвіть листочки тим'яну й розмарину та подрібніть усе разом якнайдрібніше. Перекладіть у мисочку, додайте масло, хрін, сіль і перець, розім'яйте вилкою до однорідної маси.

Обсушіть вирізку паперовим рушником і рівномірно обмажте всю поверхню часниково-трав'яною сумішшю. Перекладіть м'ясо на форму для запікання або у сковороду, яку можна ставити в духовку.

Вставте термометр для духовки в найтовщу частину вирізки та запікайте при 260°C приблизно 28-30 хвилин до середнього ступеня готовності — орієнтуйтеся на 54-57°C всередині, оскільки після відпочинку температура ще підніметься на кілька градусів.

Дістаньте печеню з духовки, перекладіть на дошку, накрийте фольгою й дайте відпочити 10 хвилин — це важливо, щоб соки рівномірно розподілилися всередині. Наріжте скибочками приблизно по 1,5 см і подавайте одразу.

Печеню з яловичини найкраще подавати теплою, одразу після нарізання, у компанії пюре з картоплі, вершкового соусу з хроном, запеченої спаржі або салату. Якщо лишилися шматочки, зберігайте їх у холодильнику під кришкою не довше двох днів і перед подачею трохи прогрійте, щоб м'ясо не стало сухим.

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