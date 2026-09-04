В сентябре часть украинцев, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны, потери дохода или вынужденного переселения, получит разовую денежную помощь в размере 12 300 грн.

Денежная помощь в Украине в сентябре охватит ряд категорий граждан — речь идет о разовой выплате в размере 12 300 грн.

Как сообщает «Первый бизнесовый», деньги предоставляются в рамках государственных и международных программ поддержки людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны, потери дохода или вынужденного переселения. Финансирование поступает как из госбюджета, так и от партнерских гуманитарных организаций.

Основными получателями остаются внутренне перемещенные лица, потерявшие жилье или не имеющие возможности вернуться в свой регион. Отдельно выплаты назначают семьям с детьми: многодетным семьям, одиноким матерям и отцам, а также тем, кто воспитывает ребенка с инвалидностью.

В программу также попадают люди, потерявшие работу из-за боевых действий, не имеющие стабильного дохода или восстанавливающие утраченные документы. Поддержку могут получить и те, кто ухаживает за человеком с инвалидностью или нуждается в социальной защите по состоянию здоровья.

Сколько выплатят и на каких условиях

Выплата в 12 300 грн является разовой, но может быть продлена при условии соответствия критериям программы. Решение принимается после проверки данных в государственных реестрах и подтверждения статуса получателя.

В правительстве подчеркивают, что такие выплаты призваны обеспечить базовую финансовую стабильность в период высоких расходов и экономической неопределенности. Осенью количество заявок может вырасти, поскольку часть домохозяйств сталкивается со снижением доходов и ростом расходов на коммунальные услуги и базовые потребности.

Как оформить выплату

Точный механизм подачи зависит от конкретной программы поддержки. В большинстве случаев необходимо обратиться в органы социальной защиты населения или ЦНАП по месту проживания и подать заявление.

В пакет документов обычно входят паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, справка внутренне перемещенного лица (для ВПЛ), документы о составе семьи и доходах. Назначение выплаты происходит после проверки данных в государственных реестрах.

Задержек с выплатами, по данным источника, не ожидается, поскольку программы поддержки финансируются стабильно.

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