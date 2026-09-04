В 2026 году военные и их семьи, имеющие статус ВПЛ, могут бесплатно или на льготных условиях получить жилье, компенсацию и ежемесячные выплаты. Рассказываем, какие программы доступны и как их оформить.

Бесплатное жилье для ВПЛ и денежная поддержка в 2026 году предусмотрены сразу несколькими государственными программами. Отдельное внимание — военным и их семьям: часть выплат и жилищных инструментов можно оформить бесплатно или на льготных условиях.

Как сообщает Факты ICTV, переселенцы могут воспользоваться программами єВідновлення, єОселя, «Власний дім», жилищным ваучером, временным жильем и ежемесячной помощью на проживание.

Жилищный ваучер до 2 млн грн

Наибольшую единовременную сумму государство дает переселенцам, которые имеют статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны и подтвердили проживание на временно оккупированной территории. Речь идет о жилищном ваучере номиналом до 2 млн грн.

Деньги можно направить на покупку квартиры или дома, инвестирование в строительство жилья, оплату первого взноса или погашение ипотеки. Условие — семья не должна иметь жилья на подконтрольной Украине территории, за исключением случаев, предусмотренных программой. Заявление подают через «Дію».

єОселя: ипотека под 3% для военных

Льготная ипотека єОселя позволяет приобрести собственное жилье. Для военнослужащих по контракту, ветеранов войны и членов их семей ставка составляет 3% на первые 10 лет и 6% с 11-го года. Для остальных участников — 7% на первые 10 лет и 10% далее.

В июле 2026 года правительство расширило программу: доступ к ипотеке под 3% годовых получили также ветераны и семьи погибших защитников. ВПЛ относятся к категориям, которые могут воспользоваться єОселей.

Временное жилье — бесплатно

Общины формируют фонд временного жилья через строительство, приобретение, реконструкцию или переоборудование зданий. Такое помещение предоставляют ВПЛ бесплатно, но в собственность оно не передается и не подлежит приватизации или обмену.

На каждого жителя должно приходиться не менее 6 кв. м жилой площади. Первоочередно жилье получают многодетные семьи, семьи с детьми, беременные, люди, потерявшие трудоспособность, и пенсионеры, чье жилье разрушено или непригодно. Решение принимают в течение 10 рабочих дней после подачи заявления в местные органы власти.

Помощь на проживание

Самая популярная программа — ежемесячная помощь на проживание. Ее могут получить, в частности, военнослужащие-переселенцы, эвакуированные, люди, чье жилье уничтожено или непригодно, и дети ВПЛ.

Размер выплаты: 3 тыс. грн — на детей и людей с инвалидностью, 2 тыс. грн — на других членов семьи. Помощь назначают на шесть месяцев и выплачивают ежемесячно одному из членов семьи.

Как оформить

Заявление на помощь на проживание подают через «Дію», ЦНАП или Пенсионный фонд Украины. Жилищный ваучер оформляют через «Дію»: после назначения ваучера можно перейти к оформлению финансирования жилья. Для єВідновлення заявление подают через портал или приложение «Дія», а также в определенных случаях — через ЦНАП или нотариуса. Компенсацию за бесплатное размещение ВПЛ оформляют через личный кабинет на портале ПФУ.

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