Пенсию в случае потери кормильца могут получить не все родственники погибшего военного — право на выплату зависит от статуса, возраста, трудоспособности и обстоятельств смерти. В Пенсионном фонде Украины объяснили, кто именно может претендовать на деньги и как их оформить.

Пенсия для семей погибших военных в Украине назначается не всем родственникам автоматически — право на выплату зависит от статуса человека, его возраста, трудоспособности и обстоятельств смерти военного. В Пенсионном фонде Украины объяснили, кто именно может претендовать на деньги и как оформить такую пенсию.

Кто из семьи имеет право на пенсию

Право на пенсию в связи с потерей кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи погибшего военнослужащего, которые при его жизни находились на его иждивении. Для детей действует отдельное правило: им пенсию назначают независимо от того, находились ли они на иждивении погибшего.

К членам семьи, которые могут получить выплату, относятся:

дети в возрасте до 18 лет;

дети, ставшие людьми с инвалидностью до 18 лет;

дети, обучающиеся на дневной форме, — до завершения обучения, но не дольше чем до 23 лет;

жена или муж, отец или мать, если они нетрудоспособны или достигли пенсионного возраста;

жена или муж, а если их нет — один из родителей, брат или сестра, дедушка или бабушка погибшего, если человек не работает и ухаживает за ребенком кормильца до достижения им 8 лет.

Когда возникает право на выплату

Пенсию назначают, если военнослужащий погиб или умер во время прохождения службы. Право сохраняется, если смерть наступила не позднее чем через три месяца после увольнения со службы. Есть и другой случай: даже если смерть наступила позже, семья может иметь право на пенсию, если ее причиной стали ранения, контузия, увечье или заболевание, полученные военнослужащим во время службы.

От чего зависит размер пенсии

Сумма зависит прежде всего от обстоятельств гибели или смерти военнослужащего. Если он погиб при исполнении обязанностей военной службы, одному нетрудоспособному члену семьи назначают пенсию в размере 70% денежного довольствия погибшего.

Если право на пенсию имеют двое или более нетрудоспособных членов семьи, для большинства получателей размер составляет 50% денежного довольствия на каждого. Это правило не распространяется на родителей и жену или мужа — для них действуют предусмотренные законом условия.

Если смерть наступила в результате несчастного случая, не связанного с исполнением обязанностей службы, пенсию рассчитывают в размере 30% денежного довольствия кормильца на каждого члена семьи, имеющего право на выплату.

При этом пенсия на каждого нетрудоспособного члена семьи не может быть меньше двух прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году это 5 190 гривен.

Как оформить пенсию

Порядок обращения зависит от обстоятельств. Если речь идет о семье военнослужащего, который не получал военную пенсию, документы подают через уполномоченное подразделение соответствующего министерства или ведомства по последнему месту службы. После этого документы передают в Пенсионный фонд для назначения выплаты.

В случаях, определенных Пенсионным фондом, можно обратиться непосредственно в сервисный центр ПФУ или подать заявление через веб-портал электронных услуг.

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