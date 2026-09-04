Дефицит продуктов в Харькове после ударов РФ активно обсуждают, но в областной военной администрации успокаивают: полного исчезновения продуктов с полок супермаркетов не прогнозируют. Пустые полки в отдельных торговых сетях объясняют не нехваткой товара, а временными логистическими трудностями после атак по складам. Об этом начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал во время брифинга.

Как сообщает Гвара Медиа, во время брифинга начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что проблем с поставками пищевых продуктов сейчас нет, несмотря на российские удары по складской и логистической инфраструктуре. Чиновник подчеркнул, что власть держит ситуацию на контроле и координирует работу с торговыми сетями. Главная задача, по его словам, — обеспечить наличие продуктов первой необходимости во всех районах области.

Почему пустые полки в отдельных магазинах

По словам Синегубова, продукты первой необходимости есть во всех супермаркетах Харькова и области. Пустые полки в отдельных магазинах он связал с усложнением логистики после ударов по центральным складам компаний. Именно поэтому некоторые торговые точки временно не успевают пополнять ассортимент в привычном темпе.

«Наш приоритет — чтобы продукты первой необходимости были в достаточном количестве. Ситуация может усложниться, однако это не означает, что люди должны идти и скупать все продукты», — подчеркнул чиновник.

Стоит ли скупать продукты

Синегубов призвал не паниковать. Он подчеркнул, что определенный запас продуктов на два-три дня у людей и так есть дома, поэтому массовая закупка «про запас» лишь создает искусственный ажиотаж. По его словам, панический спрос может вызвать кратковременный дефицит на отдельных полках даже там, где проблем с поставками нет.

Областная власть, по его словам, усиливает коммуникацию с бизнесом, чтобы помочь компаниям децентрализовать логистические процессы и обеспечить стабильные поставки продукции. В частности, рассматриваются альтернативные маршруты доставки и резервные склады в более безопасных районах. Сейчас в регионе не прогнозируют сценария, при котором продукты полностью исчезнут с полок.

Какой запас продуктов советуют иметь

Жителям Харьковщины советуют держать дома небольшой запас продуктов длительного хранения на два-три дня: крупы, консервы, воду, масло и другие продукты первой необходимости. Такой резерв, по словам Синегубова, стоит рассматривать как бытовую привычку, а не как повод для ажиотажных закупок. В то же время скупать большие объемы на недели вперед не нужно — поставки продолжаются.

Напомним, в Украине сейчас нет предпосылок для долгосрочного дефицита продуктов из-за российских ударов по складской инфраструктуре. Перестройка логистики может вызвать временные задержки с доставкой и повлиять на цены, но не приведет к исчезновению товаров. Главный вызов для регионов — быстрая адаптация цепочек поставок к новым условиям.

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