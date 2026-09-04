Дефіцит продуктів у Харкові після ударів РФ активно обговорюють, але в обласній військовій адміністрації заспокоюють: повного зникнення продуктів із полиць супермаркетів не прогнозують. Порожні полиці в окремих торговельних мережах пояснюють не браком товару, а тимчасовими логістичними труднощами після атак на склади. Про це начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів під час брифінгу.

Як повідомляє Гвара Медіа, під час брифінгу начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що проблем із постачанням харчових продуктів наразі немає, попри російські удари по складській та логістичній інфраструктурі. Посадовець наголосив, що влада тримає ситуацію на контролі й координує роботу з торговельними мережами. Головне завдання, за його словами, — забезпечити наявність продуктів першої необхідності в усіх районах області.

Чому порожні полиці в окремих магазинах

За словами Синєгубова, продукти першої необхідності є у всіх супермаркетах Харкова та області. Порожні полиці в окремих магазинах він пов'язав з ускладненням логістики після ударів по центральних складах компаній. Саме через це деякі торговельні точки тимчасово не встигають поповнювати асортимент у звичному темпі.

«Наш пріоритет — щоб продукти першої необхідності були у достатній кількості. Ситуація може ускладнитися, проте це не означає, що люди мають іти і скуповувати всі продукти», — наголосив посадовець.

Чи варто скуповувати продукти

Синєгубов закликав не панікувати. Він підкреслив, що певний запас продуктів на дві-три доби люди й так мають вдома, тож масова закупівля «про запас» лише створює штучний ажіотаж. За його словами, панічний попит може спричинити короткочасний дефіцит на окремих полицях навіть там, де проблем із постачанням немає.

Обласна влада, за його словами, посилює комунікацію з бізнесом, щоб допомогти компаніям децентралізувати логістичні процеси та забезпечити стабільне постачання продукції. Зокрема, розглядаються альтернативні маршрути доставки та резервні склади в безпечніших районах. Наразі в регіоні не прогнозують сценарію, за якого продукти повністю зникнуть із полиць.

Який запас продуктів радять мати

Мешканцям Харківщини радять тримати вдома невеликий запас продуктів тривалого зберігання на дві-три доби: крупи, консерви, воду, олію та інші продукти першої необхідності. Такий резерв, за словами Синєгубова, варто розглядати як побутову звичку, а не як привід для ажіотажних закупівель. Водночас скуповувати великі обсяги на тижні вперед не потрібно — постачання триває.

Нагадаємо, в Україні наразі немає передумов для довгострокового дефіциту продуктів через російські удари по складській інфраструктурі. Перебудова логістики може спричинити тимчасові затримки з доставкою та вплинути на ціни, але не призведе до зникнення товарів. Головний виклик для регіонів — швидка адаптація ланцюгів постачання до нових умов.

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