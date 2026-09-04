Готовий будинок до 100 квадратних метрів під Києвом коштує помітно дорожче, ніж будівництво аналогічного житла на власній ділянці. Рієлтор Олександр Бойко розповів, скільки насправді вийде звести будинок «під ключ» і в яких випадках покупка все-таки вигідніша.

Житло для ВПО в Київській області залишається окремою темою, а ті, хто купує за власні гроші, зараз порівнюють два сценарії: готовий будинок чи будівництво з нуля. Рієлтор Олександр Бойко в коментарі УНІАН пояснив, що рішення залежить від трьох факторів — наявного бюджету, терміновості переїзду та готовності родини жити в умовах будівництва.

Скільки коштує збудувати і купити під Києвом

Як повідомляє УНІАН, будівництво з нуля виглядає привабливо на папері, бо вартість квадратного метра часто нижча, ніж у готовому будинку. Але це нижча стартова ціна, а не нижча кінцева вартість. До неї додаються проєкт, підключення комунікацій, непередбачувані роботи, подорожчання матеріалів у процесі та оренда житла на час будівництва.

Через це різниця між «купити» і «збудувати» нерідко зводиться до мінімуму. Готовий будинок обирають заради економії часу і передбачуваності: ціна відома з самого початку, а заселитися можна за кілька тижнів. Будівництво — варіант для тих, хто готовий контролювати процес і має фінансовий резерв.

Як транспортний фактор змінює ціну

На вартість найсильніше впливає відстань від Києва. Будинок однакової площі в межах 10–15 кілометрів від столиці та на відстані 40–50 кілометрів — це фактично два різні ринки з різними бюджетами. Що ближче до міста і що краща транспортна розв'язка, то дорожчі ділянка і готове житло, і тим менше сенсу в самостійному будівництві, бо земля «з'їдає» левову частку бюджету.

Орієнтовна цифра: будівництво будинку на 100 квадратних метрів у Київській області без урахування вартості земельної ділянки може коштувати від 2,5 до 3,5 мільйона гривень у форматі «під ключ». Остаточна сума залежить від фундаменту, матеріалів, складності проєкту, рівня оздоблення, підключення комунікацій і благоустрою. Готовий будинок до 100 квадратних метрів у приміській зоні коштує помітно дорожче, ніж аналогічне будівництво на власній ділянці — і ця різниця є платою за швидкість, гарантії та відсутність будівельних ризиків.

Контекст цін на житло в Києві та області

Для порівняння: лише земельна ділянка під будинок близько 100 квадратних метрів може коштувати 6–10 тисяч доларів, якщо орієнтуватися на 1 тисячу доларів за сотку, зазначав віцепрезидент Конфедерації будівельників України Тарас Лилик. За даними «OLX Нерухомість», у Києві медіанна ціна приватного будинку становила 10,46–11,08 мільйона гривень, а в Київській області середня ціна перевищила 5,5 мільйона гривень.

Як порахувати власний бюджет

Проєкт і документація.

Підключення комунікацій — електрика, вода, газ, каналізація.

Резерв 10–15% на непередбачувані роботи.

Подорожчання матеріалів під час будівництва.

Оренда житла на час будівництва, якщо переїзд потрібен швидко.

Рієлтор радить не чекати ідеального моменту: попит на заміське житло в Київській області стабільний, а витрати на будівництво радше зростають, ніж падають. Готовий будинок — вибір тих, хто цінує час і передбачуваність; будівництво — тих, у кого є запас часу, терпіння і фінансовий резерв.

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