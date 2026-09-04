Котлеты из курицы — это блюдо, которое превращает обычную куриную грудку в хрустящий снаружи и сочный внутри ужин за 40 минут. Секрет этого рецепта — в правильной тройной панировке и контроле температуры масла во время обжаривания.

Рецепт куриных бедер в духовке мы уже публиковали — а котлеты из курицы готовятся совсем по-другому, с хрустящей панировочной корочкой на сковороде.

Котлеты из курицы — это универсальное блюдо, которое отлично сочетается с любым гарниром, соусом или даже булочкой для сендвича. Главное преимущество этого рецепта — максимально простая базовая версия без лишних добавок: только курица, панировка и правильная техника обжаривания. Благодаря этому котлеты из курицы получаются хрустящими снаружи и сочными внутри, а готовить их можно для самых разных блюд — от классического варианта с лимоном до сендвича или блюда с соусом.

Ингредиенты для котлет из курицы

Куриное филе без кожи и костей — 2 шт. (в общей сложности около 700 г)

Пшеничная мука — приблизительно 60 г (половина стакана)

Яйца крупные — 2 шт.

Соль — по вкусу (около 1,5 чайной ложки для панировки курицы)

Панировочные сухари панко — приблизительно 320 мл (немного больше стакана)

Растительное масло для обжаривания — приблизительно 240 мл

Дольки лимона — для подачи

Как приготовить котлеты из курицы: пошагово

Положите куриное филе на разделочную доску. Держа острый нож параллельно доске, разрежьте толщу грудки с бока, не дорезая до конца примерно на четверть. Разверните верхнюю часть, как будто открываете книгу, и продолжайте разрезать, пока грудка не разделится на две более тонкие части. Повторите со вторым филе — должно получиться 4 котлеты.

Застелите поверхность пищевой плёнкой, положите на неё 2 котлеты на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга, накройте вторым слоем плёнки. Тупой стороной кухонного молотка (или скалкой) осторожно отбейте котлеты до равномерной толщины примерно 0,6 см. Повторите с оставшимися котлетами.

Подготовьте три плоские миски: в одну насыпьте муку, во второй взболтайте яйца с щепоткой соли, в третью насыпьте панко. Обваляйте каждую котлету из курицы со всех сторон в соли (в общей сложности около 1,5 чайной ложки), затем слегка обваляйте в муке, стряхнув лишнее, окуните в яйцо и обваляйте в панко, прижимая сухари, чтобы хорошо прилипли.

В большую тяжёлую кастрюлю или сковороду налейте масло слоем примерно 1,2 см и разогрейте на среднем огне до 175°C — если бросить крошку панко, она должна зашипеть. Осторожно положите 2 котлеты в масло одним слоем и обжаривайте до золотистой корочки снизу 2-3 минуты, после чего переверните щипцами и жарьте ещё 2-3 минуты с другой стороны. Готовность можно проверить термометром: внутри самой толстой части должно быть 74°C.

Переложите готовые котлеты из курицы на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, и сразу посыпьте небольшим количеством соли. Повторите с оставшимися котлетами, регулируя огонь, чтобы температура масла оставалась стабильной.

Подавайте котлеты из курицы сразу после приготовления с дольками лимона — так они лучше всего сохранят хрустящую текстуру. Если остались котлеты из курицы, храните их в герметичном контейнере в холодильнике до 3 дней, а перед подачей дайте полежать 15 минут при комнатной температуре и подогрейте под грилем — это поможет частично восстановить хрусткость.

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