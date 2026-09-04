Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 5 по 11 сентября показывает постепенное снижение температуры: после теплых выходных в середине недели станет заметно прохладнее.

погода в регионе готовит очередной сюрприз — синоптики зафиксировали, что после теплых выходных температура начнет снижаться. В Одесской области с 5 по 11 сентября ожидается постепенное похолодание, а дневные максимумы будут постепенно снижаться.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели в Одесской области будет преобладать малооблачная погода без осадков, а дневные температуры постепенно снизятся.

В субботу, 5 сентября, воздух прогреется до +27°, ночью термометры покажут +21°. Небо останется малооблачным, осадков синоптики не прогнозируют.

В воскресенье, 6 сентября, максимальная температура опустится до +25°, а ночью воздух охладится до +19°. Облачность — малооблачно, без осадков.

В понедельник, 7 сентября, столбики термометров днем остановятся на отметке +23°, а ночью опустятся до +16°. День ожидается малооблачным, без осадков.

Во вторник, 8 сентября, зафиксируют самую низкую дневную температуру недели — всего +22°, ночью — +16°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не предвидится.

В среду, 9 сентября, днем воздух прогреется до +23°, ночью — до +18°. Погода останется малооблачной, без осадков.

В четверг, 10 сентября, температура удержится на отметке +23° днем и +20° ночью. Небо малооблачное, осадков не прогнозируют.

В пятницу, 11 сентября, неделя завершится погодой без изменений: днем +23°, ночью +20°, малооблачно, без осадков.

Самым теплым днем недели станет суббота, 5 сентября, с максимумом +27°, а самым прохладным будет вторник, 8 сентября, когда термометры покажут лишь +22°. Общий перепад дневных температур за неделю составляет 5°, осадков в Одесской области синоптики не прогнозируют.

Поскольку неделя начинается с теплых +27°, а завершается более прохладными +22-23°, синоптики советуют одеваться по принципу «слоев»: в выходные можно ограничиться легкой одеждой, а уже с понедельника стоит иметь с собой кофту или легкую куртку, особенно это касается людей пожилого возраста и детей. Осадков не прогнозируется, поэтому зонт на этой неделе не понадобится.

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