Компот из яблок готовится быстро и не требует сложных ингредиентов — в этом рецепте к яблокам добавляют ягоды и немного лимонного сока для сбалансированного вкуса.

Рецепт домашнего компота из яблок мы уже публиковали — а этот вариант компота из яблок интересен тем, что к яблокам добавляют ещё и ягоды, благодаря чему напиток получается более ярким по вкусу и цвету.

Компот из яблок — это традиционный славянский напиток, который готовят путём варки фруктов в воде с сахаром. В отличие от привычного сока, здесь фрукты не перебивают в блендере, а просто отваривают, благодаря чему напиток сохраняет естественную свежесть и лёгкую кислинку. Такой компот удобно готовить с любыми фруктами и ягодами, которые есть под рукой, а подавать можно как горячим, так и охлаждённым со льдом.

Ингредиенты для компота из яблок

вода — примерно 4,7 л (5 американских кварт)

сахар — примерно 600 г (3 стакана, по вкусу можно меньше)

ягоды (малина, черника или клубника) — примерно 450 г

яблоки среднего размера — 4-5 штук, очищенные от сердцевины и порезанные на кусочки

лимонный сок — 1-2 столовые ложки (по желанию, если ягоды недостаточно кислые)

Как приготовить компот из яблок: шаг за шагом

В большой кастрюле доведите до кипения примерно 4,7 л воды.

Добавьте сахар и кусочки яблок, после повторного закипания варите 3-4 минуты.

Добавьте ягоды, накройте кастрюлю крышкой и выключите огонь.

Дайте компоту из яблок постоять как минимум час, чтобы фрукты отдали вкус и аромат воде.

Попробуйте напиток: если ягоды недостаточно кислые, добавьте 1-2 столовые ложки лимонного сока для баланса вкуса.

Подавайте компот охлаждённым со льдом или дайте ему дойти до комнатной температуры и поставьте в холодильник.

Готовый компот из яблок можно хранить в холодильнике несколько дней в закрытой посуде. Перед подачей его удобно процедить от фруктов и ягод и разлить в графин или большой диспенсер для напитков — это особенно уместно для праздничного стола. Яблоки и ягоды можно заменить на груши или сливы — принцип приготовления остаётся тот же.

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