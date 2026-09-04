Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 5 по 11 вересня показує поступове зниження температури: після теплих вихідних у середині тижня стане помітно прохолодніше.

погода в регіоні готує черговий сюрприз — синоптики зафіксували, що після теплих вихідних температура почне знижуватися. В Одеській області з 5 по 11 вересня очікується поступове охолодження, а денні максимуми поступово знижуватимуться.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня в Одеській області переважатиме малохмарна погода без опадів, а денні температури поступово знижуватимуться.

У суботу, 5 вересня, повітря прогріється до +27°, вночі термометри показуватимуть +21°. Небо залишиться малохмарним, опадів синоптики не прогнозують.

У неділю, 6 вересня, максимальна температура опуститься до +25°, а вночі повітря охолодиться до +19°. Хмарність — малохмарно, без опадів.

У понеділок, 7 вересня, стовпчики термометрів вдень зупиняться на позначці +23°, а вночі опустяться до +16°. День очікується малохмарним, без опадів.

У вівторок, 8 вересня, зафіксують найнижчу денну температуру тижня — лише +22°, вночі — +16°. Небо буде хмарним із проясненнями, опадів не передбачається.

У середу, 9 вересня, вдень повітря прогріється до +23°, вночі — до +18°. Погода залишиться малохмарною, без опадів.

У четвер, 10 вересня, температура втримається на позначці +23° вдень і +20° вночі. Небо малохмарне, опадів не прогнозують.

У п’ятницю, 11 вересня, тиждень завершиться погодою без змін: вдень +23°, вночі +20°, малохмарно, без опадів.

Найтеплішим днем тижня стане субота, 5 вересня, з максимумом +27°, а найпрохолодніше буде у вівторок, 8 вересня, коли термометри покажуть лише +22°. Загальний перепад денних температур за тиждень становить 5°, опадів в Одеській області синоптики не прогнозують.

Оскільки тиждень починається з теплих +27°, а завершується прохолоднішими +22-23°, синоптики радять одягатися за принципом «шарів»: у вихідні можна обмежитися легким одягом, а вже з понеділка варто мати з собою кофту чи легку курточку, особливо це стосується людей похилого віку та дітей. Опадів не прогнозується, тож парасоля цього тижня не знадобиться.

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