Налог на квартиру начисляют не всем владельцам жилья: рассказываем, какие площади не облагаются и кого полностью освободили от уплаты.

Налог на недвижимость украинцам начисляют далеко не всем — часть владельцев жилья полностью освободили от уплаты. Как сообщает OBOZ.UA, платеж за квартиру может вообще не прийти, если площадь жилья не превышает льготных норм или владелец относится к определенным Налоговым кодексом категориям.

Речь идет о налоге на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Его платят владельцы жилой недвижимости — квартир, домов, а также их долей. Но начисляют платеж не на всю площадь, а только на «излишек», превышающий бесплатные нормы.

Какие площади не облагаются

По закону от налога полностью освобождены: квартиры общей площадью до 60 квадратных метров, жилые дома — до 120 «квадратов», а разные типы объектов жилой недвижимости (в том числе их доли) — до 180 м². То есть владелец стандартной квартиры площадью 55 м² платеж за нее не получает.

Если жилье больше нормы, налог считают только на разницу. Например, за квартиру 75 м² начислят платеж за 15 «лишних» метров. Ставку устанавливает местный совет, но она не может превышать 1,5% минимальной зарплаты, установленной на 1 января отчетного года, за каждый квадратный метр сверх нормы.

Кого освободили от уплаты полностью

Отдельные категории владельцев не платят налог независимо от площади. Речь о детях-сиротах, детях, лишенных родительской опеки, и детях с инвалидностью, которых воспитывают одинокие матери или отцы, — в отношении одного объекта недвижимости на каждого такого ребенка.

Не начисляют платеж и за жилье, расположенное на временно оккупированных территориях или в зонах активных боевых действий. Также освобождена недвижимость, признанная непригодной для проживания вследствие боевых действий, — пока владелец не восстановит ее и не зарегистрирует надлежащим образом.

Как узнать, начислили ли налог

Уведомление-решение об уплате налога направляет Государственная налоговая служба до 1 июля года, следующего за отчетным. Уплатить сумму нужно в течение 60 дней после получения уведомления. Проверить начисления можно в электронном кабинете плательщика на сайте ГНС или обратившись в местный орган налоговой.

Если платеж начислили ошибочно — например, за квартиру, которая уже непригодна для проживания, — стоит обратиться в орган ГНС по месту регистрации с подтверждающими документами. При наличии оснований начисление аннулируют, а уплаченные средства возвращают.