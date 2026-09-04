Податок на квартиру нараховують не всім власникам житла: розповідаємо, які площі не оподатковують і кого звільнили від сплати повністю.

Податок на нерухомість українцям нараховують далеко не всім — частину власників житла від сплати звільнили повністю. Як повідомляє OBOZ.UA, платіж за квартиру може взагалі не прийти, якщо площа помешкання не перевищує пільгових норм або власник належить до визначених Податковим кодексом категорій.

Йдеться про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Його сплачують власники житлової нерухомості — квартир, будинків, а також їхніх часток. Але нараховують платіж не на всю площу, а лише на «надлишок», який перевищує безоплатні норми.

Які площі не оподатковують

За законом від податку повністю звільнені: квартири загальною площею до 60 квадратних метрів, житлові будинки — до 120 «квадратів», а різні типи об'єктів житлової нерухомості (зокрема їхні частки) — до 180 м². Тобто власник стандартної квартири площею 55 м² платіж за неї не отримує.

Якщо житло більше за норму, податок рахують лише на різницю. Наприклад, за квартиру 75 м² нарахують платіж за 15 «зайвих» метрів. Ставку встановлює місцева рада, але вона не може перевищувати 1,5% мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня звітного року, за кожен квадратний метр понад норму.

Кого звільнили від сплати повністю

Окремі категорії власників не платять податок незалежно від площі. Йдеться про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей з інвалідністю, яких виховують одинокі матері чи батьки, — щодо одного об'єкта нерухомості на кожну таку дитину.

Не нараховують платіж і за житло, розташоване на тимчасово окупованих територіях або в зонах активних бойових дій. Також звільнено нерухомість, яку визнали непридатною для проживання внаслідок бойових дій, — поки власник не відновить її та не зареєструє належним чином.

Як дізнатися, чи нарахували податок

Повідомлення-рішення про сплату податку надсилає Державна податкова служба до 1 липня року, що настає за звітним. Сплатити суму потрібно протягом 60 днів після отримання повідомлення. Перевірити нарахування можна в електронному кабінеті платника на сайті ДПС або звернувшись до місцевого органу податкової.

Якщо платіж нарахували помилково — наприклад, за квартиру, що вже непридатна для проживання, — варто звернутися до органу ДПС за місцем реєстрації з підтвердними документами. За наявності підстав нарахування анулюють, а сплачені кошти повертають.