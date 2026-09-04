Юрист Юрій Айвазян пояснив, як військовозобов`язаним переоформити відстрочку на нову підставу без ризику мобілізації — зокрема тим, у кого батько зник безвісти на фронті.

Відстрочка від мобілізації в Україні може бути переоформлена на іншу підставу без ризику опинитися під призовом. Юрист Юрій Айвазян пояснив, як зробити це безпечно — зокрема тим, у кого батько зник безвісти на фронті.

Про це Юрій Айвазян розповів на порталі правової допомоги, передає Новини.LIVE.

Як змінити підставу для відстрочки без ризику мобілізації

Українські військовозобов'язані мають законне право змінити підставу отримання відстрочки, не потрапляючи у правовий вакуум. Такий механізм дозволяє, наприклад, 26-річним аспірантам переоформити документи у зв'язку зі зникненням батька на фронті ще до офіційного відрахування з університету.

Адвокат радить спершу оформити нову відстрочку, дочекатися її внесення до бази даних і лише після цього залишати аспірантуру за власним бажанням.

Процедура переоформлення та строки розгляду

Процедуру регламентує пункт 56 урядового Порядку №560 від 16 травня 2024 року. Окремі зміни, запроваджені постановою Кабміну №978 від 29 липня 2026 року, прямо дозволяють подавати заяву на іншу підставу під час дії чинної відстрочки.

Попередній статус, отриманий через навчання, діє весь час, поки комісія розглядає нові документи. У разі позитивного рішення стара відстрочка скасовується лише в момент внесення нових даних до реєстру. Якщо комісія ухвалить негативне рішення, військовозобов'язаний нічого не втрачає: навчальна відстрочка діятиме до кінця свого строку або до моменту відрахування.

Важливо: на процес переоформлення не поширюється стандартне правило про подання заяви менш ніж за 30 днів до завершення дії поточної відстрочки. Це обмеження стосується лише оформлення статусу на наступний строк за тією самою причиною. Заяву про зміну підстави можна подати через ЦНАП у будь-який зручний момент — таку можливість прямо закріплено в пункті 12 Порядку.

Які документи потрібні родичам зниклих безвісти

Головна умова — родич має зникнути безвісти за особливих обставин безпосередньо під час захисту України та відсічі збройній агресії. Ключові документи для підтвердження статусу: свідоцтво про народження (доводить родинний зв'язок) і виписка з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Юрист також радить додати до пакета повідомлення про зникнення, копію акта службового розслідування або інші документи, що розкривають деталі події.

Що сказати у ЦНАПі

У ЦНАПі потрібно чітко сказати, що ви подаєте заяву про переоформлення відстрочки за іншою підставою відповідно до пункту 56 Порядку №560, а не заяву про продовження навчальної відстрочки. Обов'язково отримайте підтвердження прийняття та реєстрації заяви.

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