Юрист Юрий Айвазян объяснил, как военнообязанным переоформить отсрочку на новое основание без риска мобилизации — в частности тем, у кого отец пропал без вести на фронте.

Отсрочка от мобилизации в Украине может быть переоформлена на другое основание без риска попасть под призыв. Юрист Юрий Айвазян объяснил, как сделать это безопасно — в частности тем, у кого отец пропал без вести на фронте.

Об этом Юрий Айвазян рассказал на портале правовой помощи, передает Новини.LIVE.

Как изменить основание для отсрочки без риска мобилизации

Украинские военнообязанные имеют законное право изменить основание получения отсрочки, не попадая в правовой вакуум. Такой механизм позволяет, например, 26-летним аспирантам переоформить документы в связи с исчезновением отца на фронте еще до официального отчисления из университета.

Адвокат советует сначала оформить новую отсрочку, дождаться ее внесения в базу данных и только после этого оставлять аспирантуру по собственному желанию.

Процедура переоформления и сроки рассмотрения

Процедуру регламентирует пункт 56 правительственного Порядка №560 от 16 мая 2024 года. Отдельные изменения, введенные постановлением Кабмина №978 от 29 июля 2026 года, прямо позволяют подавать заявление на другое основание во время действия текущей отсрочки.

Предыдущий статус, полученный через обучение, действует все время, пока комиссия рассматривает новые документы. При положительном решении старая отсрочка отменяется только в момент внесения новых данных в реестр. Если комиссия примет негативное решение, военнообязанный ничего не потеряет: учебная отсрочка будет действовать до конца своего срока или до момента отчисления.

Важно: на процесс переоформления не распространяется стандартное правило о подаче заявления менее чем за 30 дней до завершения действия текущей отсрочки. Это ограничение касается исключительно оформления статуса на следующий срок по той же причине. Заявление об изменении основания можно подать через ЦНАП в любой удобный момент — такая возможность прямо закреплена в пункте 12 Порядка.

Какие документы нужны родственникам пропавших без вести

Главное условие — родственник должен пропасть без вести при особых обстоятельствах непосредственно при защите Украины и отпоре вооруженной агрессии. Ключевые документы для подтверждения статуса: свидетельство о рождении (доказывает родственную связь) и выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Юрист также советует добавить в пакет уведомление об исчезновении, копию акта служебного расследования или другие документы, раскрывающие детали инцидента.

Что сказать в ЦНАП

В ЦНАП нужно четко сказать, что вы подаете заявление о переоформлении отсрочки по другому основанию в соответствии с пунктом 56 Порядка №560, а не заявление о продлении учебной отсрочки. Обязательно получите подтверждение принятия и регистрации заявления.

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