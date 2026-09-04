С начала 2026 года на Житомирщине ветераны получили 27 962 бесплатные стоматологические услуги.

Графики движения общественного транспорта в Житомире недавно пересмотрели, а защитники области получили бесплатную стоматологическую помощь в рамках государственной программы.

Об этом 4 сентября сообщили в Житомирской областной военной администрации. Речь идет о ветеранах войны, участниках боевых действий, военнослужащих и людях, пострадавших вследствие лишения личной свободы из-за вооруженной агрессии против Украины.

Сколько услуг получили защитники

С начала 2026 года на Житомирщине оказано 27 962 такие услуги, в частности 24 622 зуболечения и 3 340 бесплатных зубопротезирований.

Программа работает в рамках Программы медицинских гарантий, по которой медицинские учреждения области получают оплату от государства. В 2024 году в области оказали 5 800 таких услуг: 689 зубопротезирований и 5 111 зуболечений, на что медучреждения получили 12,1 млн грн.

В 2025 году количество услуг выросло до 33 680: из них 4 604 — зубопротезирование, 29 076 — зуболечение. На это направили 55,8 млн грн.

Как получить бесплатную стоматологическую помощь

Услуги доступны по электронному направлению. Ветерану или военнослужащему нужно обратиться к своему семейному врачу или непосредственно в медучреждение, имеющее договор с НСЗУ, и предъявить документы, подтверждающие статус (удостоверение участника боевых действий, военный билет и т. п.).

Всего за 2024–2026 годы защитникам и защитницам на Житомирщине оказали 55,5 тысячи стоматологических услуг на 93 млн грн. Из них 7 246 услуг зубопротезирования на 50,1 млн грн и 48 253 услуги зуболечения на 42,9 млн грн.

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