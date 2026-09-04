Від початку 2026 року на Житомирщині ветерани отримали 27 962 безкоштовні стоматологічні послуги.

Графіки руху громадського транспорту в Житомирі нещодавно переглянули, а захисники області отримали безкоштовну стоматологічну допомогу в межах державної програми.

Про це 4 вересня повідомили в Житомирській обласній військовій адміністрації. Йдеться про ветеранів війни, учасників бойових дій, військовослужбовців та людей, які постраждали внаслідок позбавлення особистої свободи через збройну агресію проти України.

Скільки послуг отримали захисники

Від початку 2026 року на Житомирщині надано 27 962 такі послуги, зокрема 24 622 зуболікування та 3 340 безкоштовних зубопротезувань.

Програма працює в межах Програми медичних гарантій, за якою медичні заклади області отримують оплату від держави. У 2024 році в області надали 5 800 таких послуг: 689 зубопротезувань і 5 111 зуболікувань, на що медзаклади отримали 12,1 млн грн.

У 2025 році кількість послуг зросла до 33 680: із них 4 604 — зубопротезування, 29 076 — зуболікування. На це спрямували 55,8 млн грн.

Як отримати безкоштовну стоматологічну допомогу

Послуги доступні за електронним направленням. Ветерану або військовослужбовцю потрібно звернутися до свого сімейного лікаря або безпосередньо до медзакладу, який має договір із НСЗУ, та пред'явити документи, що підтверджують статус (посвідчення учасника бойових дій, військовий квиток тощо).

Загалом за 2024–2026 роки захисникам і захисницям на Житомирщині надали 55,5 тисячі стоматологічних послуг на 93 млн грн. Із них 7 246 послуг зубопротезування на 50,1 млн грн та 48 253 послуги зуболікування на 42,9 млн грн.

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