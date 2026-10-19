Чинне бронювання саме по собі не дає права перетинати державний кордон — навіть працівникам підприємств, визнаних критично важливими. Розповідаємо, які документи потрібні для службового відрядження та через що прикордонники можуть відмовити у виїзді.

Бронювання від мобілізації в Україні багато хто досі сприймає як автоматичний дозвіл на виїзд за кордон, однак це не так. Навіть працівникам підприємств, які офіційно визнані критично важливими, одного бронювання для перетину державного кордону недостатньо — прикордонники вимагають окрему законну підставу для поїздки та документи, що її підтверджують.

Загальні обмеження під час воєнного стану стосуються чоловіків віком від 23 до 60 років. Для них підставою для виїзду можуть бути, зокрема, сімейні обставини, необхідність супроводжувати людину з інвалідністю або того, хто потребує постійного догляду, а також лікування чи реабілітація. Перелік винятків і вимоги до кожної категорії визначають Правила перетинання державного кордону, затверджені постановою №57.

Чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть перетинати кордон за постановою №1031 — для цього достатньо паспорта та військово-облікового документа. Після досягнення 60 років вікові обмеження для чоловіків призовного віку не застосовуються. Те саме стосується тих, кого законно виключили з військового обліку, — такий статус має бути оформлений належним чином і підтверджений документами.

Що дає бронювання, а що — ні

Для працівників підприємств оборонно-промислового комплексу та інших компаній, визнаних критично важливими, передбачені спеціальні механізми бронювання. Як пояснює Судово-юридична газета, для окремих працівників ОПК може застосовуватися тимчасове бронювання строком до 45 днів — його використовують, щоб урегулювати питання військового обліку та оформити саме бронювання. Однак цей статус сам по собі не надає права виїжджати за кордон.

Якщо заброньований працівник вирушає у відрядження, важливо мати документи, які підтверджують службову мету поїздки, і виконати вимоги, встановлені для його категорії. Перед поїздкою слід перевірити строк дії бронювання й актуальність військово-облікових відомостей.

Через що можуть не випустити

Прикордонники оцінюють документи та обставини конкретної поїздки. Відмовити у пропуску можуть, якщо:

строк дії бронювання завершився або його статус не підтверджується;

військово-облікові відомості містять помилки чи не відповідають актуальному стану;

чоловік не має документів, необхідних для його категорії;

мета відрядження не підтверджена належними документами;

не виконано законодавчі вимоги до конкретної підстави для виїзду.

Прикордонники перевіряють не лише наявність документів, а й те, чи відповідають вони заявленій підставі. Якщо інформація в документах не збігається з даними у реєстрі «Оберіг», людині можуть відмовити в перетині кордону. Навіть відсутність помилок у реєстрах не гарантує пропуску — остаточне рішення ухвалюють після перевірки всіх умов.

Що перевірити перед відрядженням

Перед поїздкою варто заздалегідь звірити дані у військовому обліку та статус бронювання. Окремо переконайтеся, що строк дії бронювання ще не завершився, у військово-облікових відомостях немає помилок, мета відрядження підтверджена документами, а для вашої категорії зібрано повний комплект паперів. Перевірити наявність тимчасового обмеження на перетин кордону можна через інформаційні інструменти Державної прикордонної служби України, однак така перевірка не замінює визначення права на виїзд під час воєнного стану.

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