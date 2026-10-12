Мобілізація в Україні передбачає право окремих військовозобов’язаних на відстрочку або бронювання від призову.

Мобілізація в Україні не гарантує збереження такого статусу назавжди: якщо підстави зникають, відстрочку можуть скасувати, а бронювання — анулювати.

Адвокатка Тетяна Лебєдєва пояснила, які обставини впливають на чинність цих прав і коли інформація оновлюється в державних реєстрах.

Коли відстрочку можуть скасувати автоматично

Частину відстрочок оформлюють через застосунок «Резерв+». Якщо людина більше не відповідає встановленим вимогам, система може автоматично змінити її статус після оновлення даних у реєстрах.

Одна з причин — зміни в сімейних обставинах. Наприклад, багатодітний батько може втратити відповідну підставу, коли старшій дитині виповниться 18 років. Право на відстрочку також може припинитися після розлучення з дружиною, яка має інвалідність, якщо саме ця обставина була підставою для її надання.

Ще один випадок стосується студентів. Відстрочка діє в межах установлених умов навчання. Якщо студент завершує навчання або його відраховують, відповідна підстава зникає. Наприклад, після закінчення навчання 30 червня статус у «Резерв+» можуть оновити з 1 липня.

Що відбувається з відстрочкою через догляд

Якщо право на відстрочку пов’язане з доглядом за батьками, важливим є строк дії документа, що підтверджує відповідні обставини. За словами адвокатки, такий акт видають на один рік.

У разі смерті людини, за якою здійснювали догляд, інформація в реєстрах може оновитися не відразу. Тому електронний статус не завжди змінюється автоматично в день виникнення нових обставин.

Коли анулюють бронювання працівника

Мобілізація в Україні передбачає окремі правила для працівників, яких забронювали підприємства та установи. Такий статус може припинитися, якщо роботодавець втрачає статус критично важливого підприємства або працівник звільняється.

Після внесення відповідних відомостей роботодавцем інформація передається до ТЦК, а бронювання анулюють у системі.

Отже, військовозобов’язаним варто стежити за актуальністю даних у «Резерв+» і перевіряти, чи залишаються чинними підстави для відстрочки або бронювання. Якщо статус змінився несподівано, слід з’ясувати причину та уточнити інформацію у відповідному органі.



Джерело: РБК-Україна