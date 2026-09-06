Греческий салат — простой, освежающий и надежный вариант к любому блюду: сочные помидоры, огурец, оливки, красный лук и щедрая порция феты готовятся всего за 15 минут.

Салат «Цезарь» по простому рецепту мы уже публиковали — а греческий салат готовится совсем иначе: без сухариков и сложного соуса, зато с большим количеством феты и травяной заправкой.

Греческий салат (horiatiki, что по-гречески означает «деревенский салат») — это сочное сочетание помидоров, огурца, черных оливок, красного лука и большого количества феты. Яркая травяная заправка из лимонного сока, красного винного уксуса, сушеного орегано и оливкового масла делает его прекрасным средиземноморским способом почтить летние овощи. А главное — на приготовление уйдет всего 15 минут.

Ингредиенты для греческого салата

1 огурец, разрезанный вдоль и нарезанный тонкими полукольцами;

1/2 красной луковицы, тонко нарезанной;

примерно 300 г помидоров черри (или коктейльных), разрезанных пополам;

1 стакан (около 150 г) маслин каламата без косточек, разрезанных пополам;

170 г феты, нарезанной крупными кубиками;

2 ст. л. красного винного уксуса;

сок 1/2 лимона;

1 ч. л. сушеного орегано;

соль и свежемолотый черный перец — по вкусу;

60 мл оливкового масла extra virgin.

Как приготовить греческий салат: пошагово

Подготовьте овощи. Огурец разрежьте вдоль пополам и нарежьте тонкими полукольцами, красный лук — тонкими ломтиками. Если сырой лук кажется вам слишком острым, замочите его в горячей воде на 10–15 минут, затем промойте холодной водой и обсушите. Помидоры и маслины просто разрежьте пополам, а фету нарежьте крупными кубиками, чтобы она не превратилась в крошку.

В большой миске смешайте огурец, лук, помидоры и маслины. Аккуратно добавьте фету, стараясь не разломать кубики.

Приготовьте заправку. В небольшой миске взбейте красный винный уксус, лимонный сок и орегано, посолите и поперчите. Постепенно, тонкой струйкой, вливайте оливковое масло, непрерывно взбивая, пока заправка не станет однородной и слегка загустеет. Хорошо взбитая эмульсия не расслоится и равномерно обволакивает все ингредиенты, а не просто стекает с них.

Полейте салат заправкой и еще раз аккуратно перемешайте, стараясь не разломать фету. Подавайте сразу.

Греческий салат лучше всего есть свежим, но остатки можно хранить в холодильнике до 3 дней. Нарезанные овощи можно подготовить заранее и держать в герметичном контейнере до 3 дней, а заправка спокойно простоит в холодильнике до 2 недель. По желанию добавьте кусочки питы для хруста или каперсы и целые анчоусы для более соленого, насыщенного вкуса.

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