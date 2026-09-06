Грецький салат — простий, освіжаючий і надійний варіант до будь-якої страви: соковиті помідори, огірок, маслини, червона цибуля та щедра порція фети готуються лише за 15 хвилин.

Салат «Цезар» за простим рецептом ми вже публікували — а грецький салат готується зовсім інакше: без сухариків і складного соусу, зате з великою кількістю фети та трав'яною заправкою.

Грецький салат (horiatiki, що грецькою означає «сільський салат») — це соковите поєднання помідорів, огірка, чорних маслин, червоної цибулі та великої кількості фети. Яскрава трав'яна заправка з лимонного соку, червоного винного оцту, сушеного орегано та оливкової олії робить його чудовим середземноморським способом вшанувати літні овочі. А головне — на приготування піде лише 15 хвилин.

Інгредієнти для грецького салату

1 огірок, розрізаний уздовж і нарізаний тонкими півкільцями;

1/2 червоної цибулини, тонко нарізаної;

приблизно 300 г помідорів чері (або коктейльних), розрізаних навпіл;

1 склянка (близько 150 г) маслин каламата без кісточок, розрізаних навпіл;

170 г фети, нарізаної великими кубиками;

2 ст. л. червоного винного оцту;

сік 1/2 лимона;

1 ч. л. сушеного орегано;

сіль і свіжозмелений чорний перець — до смаку;

60 мл оливкової олії extra virgin.

Як приготувати грецький салат: покроково

Підготуйте овочі. Огірок розріжте вздовж навпіл і наріжте тонкими півкільцями, червону цибулю — тонкими скибочками. Якщо сира цибуля здається вам занадто гострою, замочіть її в гарячій воді на 10–15 хвилин, потім промийте холодною водою та обсушіть. Помідори й маслини просто розріжте навпіл, а фету наріжте великими кубиками, щоб вона не перетворилася на крихту.

У великій мисці змішайте огірок, цибулю, помідори та маслини. Обережно додайте фету, намагаючись не розламати кубики.

Приготуйте заправку. У невеликій мисці збийте червоний винний оцет, лимонний сік та орегано, посоліть і поперчіть. Поступово, тонкою цівкою, вливайте оливкову олію, безперервно збиваючи, поки заправка не стане однорідною та злегка загусне. Добре збита емульсія не розшарується й рівномірно обгорне всі інгредієнти, а не просто стече з них.

Полийте салат заправкою і ще раз обережно перемішайте, намагаючись не розламати фету. Подавайте одразу.

Грецький салат найкраще їсти свіжим, але залишки можна зберігати в холодильнику до 3 днів. Нарізані овочі можна підготувати заздалегідь і тримати в герметичному контейнері до 3 днів, а заправка спокійно вистоїть у холодильнику до 2 тижнів. За бажанням додайте шматочки піти для хрускоту або каперси й цілі анчоуси для більш солоного, насиченого смаку.

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