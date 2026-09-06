Фрикадельки з індички — соковита, легка та швидка страва, яку можна подавати і як закуску, і як повноцінний обід. Запікаються вони в духовці всього за 25 хвилин, а роль яйця у фарші бере на себе один несподіваний інгредієнт.

Рецепт фрикадельок по-новому ми вже публікували — а ці фрикадельки з індички готуються інакше: у фарші немає яйця, його роль виконує сир.

Ці соковиті запечені фрикадельки готуються з фаршу індички та пряних спецій у мексиканському стилі. Страву легко приготувати за три кроки, а завдяки сиру чедер кульки тримають форму й залишаються вологими навіть без додавання яйця. Завдяки нежирному фаршу індички фрикадельки виходять низькокалорійними, тож підходять для здорового харчування, а яскравий набір спецій робить смак насиченим без зайвих зусиль. Це чудовий варіант і для сімейної вечері, і як закуска до святкового столу.

Інгредієнти для фрикадельок з індички

фарш з індички або курки — приблизно 900 г;

сир чедер (тертий) — ½ склянки (близько 60 г);

зелена цибуля (подрібнена) — ½ склянки;

часник — 4 великі зубчики;

порошок чилі — 2 ст. л.;

кумин (зіра) — 1 ч. л.;

паприка — 1 ч. л.;

сіль — 1 ч. л.;

чорний мелений перець — за смаком;

олія для змащування дека;

гуакамоле та піко-де-гальйо — для подачі (за бажанням).

Як приготувати фрикадельки: покроково

Розігрійте духовку до 190 °C. Велике деко застеліть пергаментним папером і злегка збризніть олією.

У великій мисці змішайте фарш, тертий сир, зелену цибулю, подрібнений часник, порошок чилі, кумин, паприку, сіль та перець. Ретельно вимішайте руками, щоб усі інгредієнти рівномірно розподілилися.

Сформуйте з фаршу близько 30 кульок розміром із м'ячик для гольфу. Для однакового розміру зручно користуватися невеликою ложкою для морозива.

Викладіть фрикадельки на деко та запікайте у два заходи по 15 хвилин або до рум'яної скоринки. Посередині приготування можна перевернути кульки, щоб вони підрум'янилися з обох боків.

Подавайте гарячими з бурим рисом або кіноа, гуакамоле та піко-де-гальйо. Можна також подати фрикадельки як закуску.

Готові фрикадельки зберігаються в холодильнику в герметичному контейнері до 5 днів, а в морозильнику — до 3 місяців. Сир не варто виключати з рецепта: саме він скріплює фарш і додає соковитості, тож без нього кульки можуть розвалюватися. Якщо ж фарш усе одно погано тримає форму, додайте одне яйце. Замість індички можна взяти фарш із курки, а для гострішого смаку додати трішки каєнського перцю чи орегано.

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