Працюючим батькам в Україні належать додаткові відпустки, оплачувані перерви на годування дитини, обмеження на понаднормову роботу та захист від звільнення. Розповідаємо, хто саме має право на ці гарантії.

Поки частина українців оформлює пільги на комуналку та компенсації за житло, працюючі батьки мають власний пакет трудових гарантій: додаткові відпустки, оплачувані перерви на годування дитини й захист від звільнення. Про них нагадала Інспекція з питань праці та зайнятості населення, пише Новини.LIVE.

Оплачувані перерви для годування дитини

Жінка, яка має дитину віком до півтора року, окрім звичайної перерви на відпочинок та обід, має право на додаткові перерви для годування. Згідно зі статтею 183 Кодексу законів про працю, їх мають надавати не рідше ніж кожні три години, а тривати кожна перерва повинна не менше 30 хвилин. Якщо дітей двоє чи більше — не менше години.

Цей час зараховують у робочий та оплачують за середнім заробітком. Графік перерв узгоджують із роботодавцем і профспілкою (якщо вона є), враховуючи побажання матері.

Додаткові дні відпустки: до 17 днів на рік

Один із батьків може отримати до 10 календарних днів додаткової соціальної відпустки на рік, а за певних обставин загальна тривалість сягає 17 днів. Право на неї мають батьки, які виховують двох або більше дітей віком до 15 років, дитину з інвалідністю, а також одинокі матері чи батьки.

Окремо передбачено відпустку для усиновлювачів — 56 календарних днів, а при усиновленні двох і більше дітей до 70 днів. Є й відпустка у зв'язку з народженням дитини — до 14 календарних днів; нею може скористатися батько дитини або інший повнолітній член сім'ї, який фактично доглядає за дитиною.

Коли роботодавець не може затримати після роботи

Вагітних жінок і матерів, які виховують дітей до 3 років, заборонено залучати до нічних та понаднормових робіт, роботи у вихідні, а також направляти у відрядження. Якщо ж у працівника є дитина віком від 3 до 14 років або дитина з інвалідністю, залучати до понаднормової роботи чи відрядження можна лише за його згодою.

Захист від відмови у працевлаштуванні та звільнення

Роботодавець не має права відмовляти жінці у прийомі на роботу чи зменшувати їй зарплату через вагітність або наявність дитини до 3 років. Для одиноких матерів цей захист діє, коли вони виховують дитину до 14 років або дитину з інвалідністю. Якщо людині відмовили саме з таких причин, вона може вимагати письмове пояснення відмови, а рішення оскаржити в суді.

Також роботодавець не може звільнити за власною ініціативою вагітну жінку, жінку з дитиною до 3 років (а у визначених законом випадках — до 6 років). Захист поширюється і на одиноких матерів та батьків, які виховують дитину до 14 років або дитину з інвалідністю. Виняток — повна ліквідація підприємства, але навіть тоді працівнику зобов'язані забезпечити обов'язкове працевлаштування.

Гарантії діють не лише для матерів

Стаття 186-1 Кодексу законів про працю поширює ці гарантії на інших працівників, які фактично виконують сімейні обов'язки. Ідеться, зокрема, про батьків, які виховують дітей без матері, опікунів і піклувальників, прийомних батьків та батьків-вихователів.

Що робити, якщо права порушують

Якщо роботодавець відмовляє у прийомі на роботу через вагітність чи наявність дитини, працівник має право письмово вимагати пояснення причин відмови. Отриману відповідь можна оскаржити в суді. У разі незаконного звільнення або відмови надати додаткову відпустку чи перерви для годування варто звертатися до Держпраці (територіальних органів) або до суду — за фактами порушень проводять перевірки та можуть притягнути роботодавця до відповідальності.

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