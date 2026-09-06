Полтавський окружний адміністративний суд визнав незаконним наказ ТЦК про призов студента, якому анулювали відстрочку після затримання на кордоні.

Відстрочка від мобілізації для студентів має діяти, поки людина навчається, — Полтавський окружний адміністративний суд скасував наказ про призов військовозобов'язаного, якому ТЦК анулював відстрочку одразу після затримання на кордоні.

Справу розглянули за позовом студента до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, повідомляє «Судово-юридична газета». Чоловік мав право на відстрочку як здобувач освіти, однак після затримання на кордоні військкомат скасував її та мобілізував його.

Що сталося: відстрочку анулювали після кордону

За матеріалами справи, студента затримали на кордоні. Після цього ТЦК анулював йому відстрочку від призову та ухвалив рішення про мобілізацію. Військовозобов'язаний не погодився з таким рішенням і звернувся до суду, вимагаючи визнати наказ про призов протиправним.

Рішення суду: наказ про призов скасовано

Полтавський окружний адміністративний суд став на бік позивача і скасував наказ ТЦК про його мобілізацію. Суд фактично підтвердив: анулювання відстрочки після затримання на кордоні не давало центру комплектування підстав одразу призвати студента, а його статус і право на відстрочку залишалися чинними.

Які права мають студенти на відстрочку

Право на відстрочку від мобілізації мають здобувачі професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою. Відстрочка діє протягом усього строку навчання, а не лише на початок семестру.

ТЦК не може самостійно й безпідставно скасовувати відстрочку. Будь-яке рішення про анулювання має бути обґрунтованим і таким, що відповідає закону, а людині мають надати можливість його оскаржити.

Що робити, якщо відстрочку анулювали

Якщо ТЦК скасував відстрочку або видав наказ про призов, дійте так:

Отримайте письмове рішення ТЦК і з'ясуйте підстави його ухвалення.

Переконайтеся, що у вас є документи, які підтверджують статус студента: довідка з місця навчання, наказ про зарахування.

Оскаржте рішення або наказ в адміністративному суді за місцем перебування ТЦК або за місцем проживання — строк подання позову становить шість місяців з дня, коли ви дізналися про порушення.

До суду можна просити забезпечення позову, щоб зупинити дію наказу про призов, поки триває розгляд справи.

Якщо вас затримали на кордоні або представники ТЦК вимагають з'явитися, зберігайте копії всіх документів і звертайтеся по юридичну допомогу.

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