З 1 вересня 2026 року студентам не доведеться щосеместрово переоформлювати відстрочку від мобілізації — право на захист від призову продовжується автоматично. Однак у першокурсників відстрочка в «Резерв+» може з'явитися із затримкою.

Відстрочка від мобілізації для студентів з 1 вересня 2026 року продовжується автоматично — обов'язкового щосеместрового переоформлення документів не буде. Про це нагадали у Волинському обласному ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Нове правило про обов'язкове щосеместрове продовження студентської відстрочки в Україні не запроваджується. Якщо військовозобов'язаний зберігає законне право на звільнення від призову, а державні реєстри містять актуальні дані про його навчання, статус продовжиться автоматично. Головна умова — достовірна інформація в базах.

Право на звільнення від призову під час навчання мають військовозобов'язані, які здобувають освіту виключно за денною або дуальною формою. При цьому закон вимагає суворого дотримання послідовності рівнів освіти: щоб отримати відстрочку, поточний ступінь має бути вищим за той, що людина вже здобула раніше.

Норма поширюється на учнів закладів професійної освіти, професійних коледжів, а також на студентів закладів вищої освіти та аспірантів. Відстрочка зберігається для всіх цих категорій, якщо вони навчаються за денною або дуальною формою і не порушують послідовність здобуття освіти.

Чому відстрочка може не з'явитися в «Резерв+»

Наявність наказу про зарахування ще не означає миттєвої відстрочки від армії. Спочатку навчальний заклад має завантажити інформацію про зарахування до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Лише після оновлення цієї бази застосунок «Резерв+» зможе перевірити дані й відобразити право на відстрочку. Саме тому у першокурсників відстрочка іноді з'являється із затримкою.

Перед початком занять варто самостійно перевірити, чи правильно вказана форма навчання та чи актуальні особисті дані. Якщо стався технічний збій і застосунок не продовжив відстрочку автоматично, військовозобов'язаному слід переконатися, чи передав виш дані до реєстру.

За наявності законних підстав і неможливості розв'язати проблему в «Резерв+» документи для оформлення відстрочки можна подати особисто через будь-який ЦНАП. Це універсальний запасний варіант, якщо електронна система не спрацювала.

Деякі види відстрочок продовжуються автоматично без зайвих походів до ЦНАП, однак технічні збої в державних базах Пенсійного фонду чи соціального захисту можуть усе зіпсувати. Наприклад, тим, хто доглядає людей з інвалідністю, іноді доводиться особисто звертатися до ЦНАП, якщо електронна система не знаходить податковий номер підопічного або помилково вказує інших родичів.

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