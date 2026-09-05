З 26 січня 2026 року Пенсійний фонд України більше не призначає щомісячну надбавку у 321 грн за статус Почесного донора України новим власникам звання.

Пенсійні виплати в Україні знову переглянули — цього разу Пенсійний фонд скасував нарахування однієї з найвідоміших соціальних доплат для літніх людей. Йдеться про щомісячну надбавку за статус Почесного донора України.

Про скасування повідомили у Пенсійному фонді України, яке цитує 24 Канал: доплату перестали призначати з 26 січня 2026 року. Її розмір становив 321 гривню — це 10% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Ті, хто встиг оформити звання до цієї дати, зберігають надбавку повністю.

Хто більше не отримає доплату

Зміни стосуються лише тих громадян, які здобули звання Почесного донора України після 26 січня 2026 року. Їм щомісячну надбавку у 321 грн більше не нараховуватимуть.

Водночас ті, хто встиг оформити статус до цієї дати, не постраждали: їхня доплата зберігається в повному обсязі й виплачуватиметься надалі.

Як отримували звання Почесного донора

Щоб здобути цей статус, потрібно було безоплатно здати 40 доз цільної крові, 60 доз плазми або 40 доз компонентів крові. Донором крові чи плазми міг стати кожен дієздатний повнолітній громадянин України вагою не менше 50 кілограмів без медичних протипоказань.

Що лишилося для донорів

Попри скасування доплати, частина пільг для донорів збереглася. Йдеться про звільнення від роботи в день здавання крові зі збереженням середнього заробітку, а також право на безоплатне обстеження здоров'я перед процедурою та забезпечення безплатним харчуванням або грошовою компенсацією.

Пенсіонерам радять перевіряти актуальність нарахувань в особистому кабінеті ПФУ, а за потреби звертатися до сервісних центрів фонду для уточнення підстав.

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