С 26 января 2026 года Пенсионный фонд Украины больше не назначает ежемесячную надбавку в 321 грн за статус Почетного донора Украины новым обладателям звания.

Пенсионные выплаты в Украине снова пересмотрели — на этот раз Пенсионный фонд отменил начисление одной из самых известных социальных доплат для пожилых людей. Речь идет о ежемесячной надбавке за статус Почетного донора Украины.

Об отмене сообщили в Пенсионном фонде Украины, который цитирует 24 Канал: доплату перестали назначать с 26 января 2026 года. Ее размер составлял 321 гривну — это 10% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Те, кто успел оформить звание до этой даты, сохраняют надбавку полностью.

Кто больше не получит доплату

Изменения касаются только тех граждан, которые получили звание Почетного донора Украины после 26 января 2026 года. Им ежемесячную надбавку в 321 грн больше не будут начислять.

В то же время те, кто успел оформить статус до этой даты, не пострадали: их доплата сохраняется в полном объеме и будет выплачиваться в дальнейшем.

Как получали звание Почетного донора

Чтобы получить этот статус, нужно было бесплатно сдать 40 доз цельной крови, 60 доз плазмы или 40 доз компонентов крови. Донором крови или плазмы мог стать каждый дееспособный совершеннолетний гражданин Украины весом не менее 50 килограммов без медицинских противопоказаний.

Что осталось для доноров

Несмотря на отмену доплаты, часть льгот для доноров сохранилась. Речь идет об освобождении от работы в день сдачи крови с сохранением среднего заработка, а также о праве на бесплатное обследование здоровья перед процедурой и обеспечении бесплатным питанием или денежной компенсацией.

Пенсионерам советуют проверять актуальность начислений в личном кабинете ПФУ, а при необходимости обращаться в сервисные центры фонда для уточнения оснований.

Ранее Politeka сообщала, пенсия, доплата: в ПФУ рассказали, кто получит ежемесячные 1038 гривен.

Также Politeka сообщала, пенсия в Украине: в ПФУ предупредили, кто может потерять выплаты.

Как сообщала Politeka, льготная пенсия в Украине: кто может оформить ее уже в 50 лет.