Чизкейк с черничным соусом готовится без водяной бани, а текстура получается очень нежной и кремовой.

Рецепт торта на сковороде мы уже публиковали — а чизкейк готовится совсем иначе, хотя результат впечатляет не меньше.

Чизкейк — один из самых популярных десертов в мире, и неспроста: он сочетает хрустящую основу с нежной кремовой начинкой. Этот рецепт чизкейка особенный тем, что для него не нужна водяная баня — выпечка получается ровной и без трещин, если соблюдать температурный режим. А черничный соус добавляет приятную кислинку, которая уравновешивает сладость крема.

Ингредиенты для чизкейка

Для основы: 180 г крошки из крекеров-грем (примерно 1,5 стакана), 85 г растопленного несоленого сливочного масла, 1 столовая ложка сахара.

Для начинки: 1,1 кг сырного крема (типа филадельфия) комнатной температуры, 300 г сахара, 60 г сметаны, 7 крупных яиц комнатной температуры, 1,5 чайной ложки ванильного экстракта.

Для черничного соуса: 600 г замороженной черники, 2 чайные ложки кукурузного крахмала, 60 мл воды, 1 столовая ложка лимонного сока, 2 столовые ложки сахара.

Понадобится также разъемная форма (springform) диаметром 23-24 см, у которой открываются бортики и вынимается дно.

Как приготовить чизкейк: шаг за шагом

Разогрейте духовку до 180°C.

Для основы смешайте крошку из крекеров, сахар и растопленное масло. Выложите в форму и плотно прижмите большой ложкой по дну. Выпекайте 8 минут, после чего дайте остыть до комнатной температуры.

Повысьте температуру духовки до 230°C, а решетку поставьте в нижнюю треть духовки.

В чаше миксера на средне-высокой скорости (насадка "весло" или обычный миксер) смешайте сырный крем с сахаром до легкой и пышной консистенции — это займет около 5 минут. Периодически снимайте массу со стенок чаши, чтобы не осталось кусочков сыра.

Уменьшите скорость до средней и добавляйте яйца по одному.

Уменьшите скорость до низкой, добавьте сметану и ванильный экстракт, тщательно перемешайте.

Вылейте начинку на остывшую основу.

Выпекайте чизкейк 15 минут при 230°C. Не открывая дверцу духовки, уменьшите температуру до 110°C и выпекайте еще от 1 часа 5 минут до 1 часа 15 минут, пока центр почти застынет. Старайтесь не открывать духовку в процессе — это может привести к трещинам на поверхности.

Достаньте чизкейк из духовки, дайте остыть до комнатной температуры, а затем поставьте в холодильник до полного охлаждения.

Перед подачей осторожно проведите тупым ножом по краю формы, расстегните бортики и снимите их, подавайте чизкейк прямо на дне формы.

Для соуса в небольшой кастрюле на среднем огне смешайте сахар, воду, крахмал и лимонный сок. Как только масса начнет густеть, добавьте черники и готовьте до легкого бурления, не доводя до кипения. Дайте соусу остыть до комнатной температуры и выложите на чизкейк перед подачей.

Черничный соус можно приготовить заранее и хранить в холодильнике — он отлично подходит не только к чизкейку, но и к блинчикам или вафлям на завтрак. Готовый чизкейк лучше всего резать теплым ножом, смоченным в горячей воде и обсушенным, — так кусочки получаются ровными и аккуратными.

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