В Полтавской области четыре гуманитарных автомобиля официально переоформили в собственность людей с инвалидностью, которые годами ими пользовались.

Помощь переселенцам на Полтавщине расширяется — теперь и транспортом. Четыре гуманитарных автомобиля, которые заходили в область как помощь для людей с инвалидностью, официально переоформили в их полную собственность. Об этом 4 сентября сообщили в Полтавской областной военной администрации, передает ЗМИСТ.

По законодательству, если человек с инвалидностью получает гуманитарный автомобиль через органы соцзащиты и пользуется им более 10 лет, область имеет право переоформить транспортное средство в его полную собственность. Именно этой нормой воспользовались в Полтаве, где машины передали людям, которые годами на них ездили.

Какие автомобили передали людям

Троим жителям области передали автомобили Volkswagen 2009 и 2014 годов выпуска и Ford 2010 года. Эти машины в свое время заехали в Украину как гуманитарная помощь для Департамента соцзащиты населения и все это время помогали владельцам решать ежедневные бытовые дела.

Еще один автомобиль — Renault 2011 года выпуска — после смерти человека с инвалидностью официально переоформили на членов его семьи. Таким образом транспорт остался в семье и дальше служит близким умершего.

Кто может получить гуманитарный автомобиль в собственность

Ключевое условие — стаж пользования. Право на переоформление транспорта в полную собственность имеет человек с инвалидностью, который получил автомобиль через органы социальной защиты и пользуется им более 10 лет. Решение принимает областная власть, а оформление документов проводят через сервисные центры МВД.

Полтавщина продолжает поддерживать украинцев, которые из-за войны были вынуждены покинуть родные дома. В регионе для переселенцев возводят многоквартирный дом на 60 человек, а в Полтавской общине запускают программу жилищных ваучеров размером до 2 миллионов гривен.

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