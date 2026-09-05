Гуляш готовится в одной кастрюле вместе с макаронами, поэтому ужин получается густым, наваристым и успевает приготовиться менее чем за час.

Рецепт куриных крылышек в сметане мы уже публиковали — а гуляш готовится еще проще: все продукты оказываются в одной кастрюле и превращаются в густое сытное блюдо без лишней посуды.

Гуляш — это одно из тех блюд, которые ассоциируются с домашним теплом и детством. Классический вариант готовят долго, с крупными кусками мяса, которые часами тушат до мягкости. Эта версия проще и быстрее: фарш и три вида томатов образуют насыщенную основу, а макароны варятся прямо в соусе, забирая в себя весь вкус мяса и помидоров и одновременно отдавая немного крахмала, который делает гуляш гуще. Результат — наваристый, почти суповой гуляш, который готовится менее чем за час и не требует отдельного отваривания пасты.

Ингредиенты для гуляша

оливковое масло — 2 столовые ложки (примерно 30 мл)

лук желтый средний — 1 шт., измельченный

чеснок — 2 зубчика, измельченный

фарш говяжий — 450 г

соль — по вкусу

черный перец свежемолотый — по вкусу

томатная паста — 1 столовая ложка (примерно 15 г)

томаты консервированные нарезанные — 1 банка, примерно 425 г

томатный соус — 1 банка, примерно 425 мл

бульон говяжий малосольный — 1 1/4 стакана (примерно 300 мл)

итальянские травы (сушеная смесь) — 1 чайная ложка

паприка — 1 чайная ложка

макароны-«рожки» (elbow macaroni) — 1 1/2 стакана, примерно 150 г

сыр чеддер тертый — 1 стакан, примерно 100 г

свежая петрушка измельченная — для подачи

Как приготовить гуляш: шаг за шагом

В большой сковороде или кастрюле на среднем огне разогрейте масло. Добавьте лук и жарьте, помешивая, до мягкости — примерно 7 минут. Добавьте чеснок и готовьте еще около 1 минуты, до появления аромата.

Добавьте фарш, посолите и поперчите. Разбивайте фарш ложкой и готовьте, пока мясо не потеряет розовый цвет — это займет примерно 6 минут. При необходимости слейте лишний жир.

Добавьте томатную пасту и перемешайте, чтобы она обернула мясо. Затем влейте нарезанные томаты, томатный соус и бульон. Добавьте итальянские травы и паприку, после чего всыпьте макароны. Доведите до кипения и варите, периодически перемешивая, пока макароны не станут мягкими — это займет 10-15 минут.

Добавьте тертый сыр и перемешивайте, пока он полностью не расплавится. Попробуйте гуляш и при необходимости добавьте соль и перец. Снимайте с огня и посыпьте свежей петрушкой перед подачей.

Гуляш можно подавать как самостоятельное блюдо — он достаточно густой и сытный благодаря макаронам, которые варились прямо в соусе. Если остались порции, храните их в герметичном контейнере в холодильнике до 3 дней: макароны продолжают впитывать влагу, поэтому во время разогрева можно добавить немного бульона, чтобы восстановить консистенцию. К гуляшу хорошо подойдет картофельное пюре или чесночный хлеб, если хочется сделать ужин еще более сытным.

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