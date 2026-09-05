Помощь ветеранам в Киеве стала доступнее: Киевский городской совет обновил городскую программу поддержки защитников и их семей и убрал часть бюрократических преград на пути к материальной помощи.

Об упрощении процедуры сообщили в Киевском городском совете. Воспользоваться поддержкой смогут киевляне, имеющие статус участника боевых действий, а также члены их семей. Раньше часть обращений застревала в долгих согласованиях — теперь процедуру обещают сделать быстрее и прозрачнее.

Что изменилось в программе

В обновленной городской программе поддержки предусмотрели несколько ключевых изменений:

сокращены административные барьеры при подаче заявок на помощь;

расширен доступ к поддержке для ветеранов и членов их семей;

обеспечена прозрачность и оперативность рассмотрения обращений;

усилена поддержка социальных инициатив в рамках программы.

Кто может обратиться

Обновленная процедура касается прежде всего тех, кто имеет статус участника боевых действий, а также их семей. В Киевсовете подчеркивают: главная цель изменений — убрать лишние справки и ускорить движение обращений, чтобы поддержка доходила до людей оперативнее.

Отдельно в городском совете обращают внимание на прозрачность рассмотрения: решения по заявкам должны приниматься быстрее, а сам процесс — стать понятнее для заявителей. В то же время программа и дальше будет поддерживать социальные инициативы, связанные с ветеранами и их семьями.

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