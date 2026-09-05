Хотя во время войны тарифы на газ, отопление и горячую воду для населения остаются замороженными, в 2026 году украинцы будут платить больше. Подорожавшая энергия возвращается в кошельки не через платежку, а через цены на все остальное.

Тарифы на коммунальные услуги в Украине формально не растут, однако в 2026 году платить придется больше. Как объясняют в материале The Page, во время войны в стране действует мораторий на повышение тарифов на газ, отопление и горячую воду. Поэтому по этим позициям платежка действительно остается стабильной — но семейный бюджет это не спасает.

Параллельно с этим рыночная стоимость электроэнергии продолжает расти. Тариф для населения регулируется и сейчас не меняется, однако дорогая энергия никуда не исчезает: она закладывается в расходы предприятий, коммунальных компаний и государственного бюджета.

Главный канал, через который «дорогая энергия» возвращается в кошельки, — это цены на товары и услуги. Производители продуктов, транспорта и розничной торговли платят за электроэнергию и топливо по рыночным тарифам. Когда их себестоимость растет, это переносится на конечную цену на полке.

Второй канал — государственный бюджет. Власть компенсирует поставщикам разницу между рыночной стоимостью газа и тепла и замороженным тарифом для населения. Эти средства берутся из налогов, то есть фактически их платят те же граждане — только не через платежку, а опосредованно.

Что это означает для платежки и как сэкономить

Несмотря на то, что суммы в счетах за газ и тепло сейчас не растут, общее бремя коммунальных расходов увеличивается вместе с инфляцией. Поэтому рассчитывать на «замороженные» тарифы как на экономию не стоит — лучше взять под контроль потребление и помощь от государства.

Самый доступный шаг — проверить право на субсидию. Ее можно оформить через «Дію», Пенсионный фонд или ЦНАП: выплата покрывает часть стоимости коммунальных услуг, если расходы на них превышают определенную долю дохода семьи. Важно не накапливать долги по платежкам — при наличии задолженности право на субсидию могут ограничить.

В то же время помогает энергоэффективность: утепление, замена окон, экономная бытовая техника и пересмотр привычек потребления электроэнергии позволяют уменьшить сумму в платежке, даже если сам тариф не меняется.

Ранее Politeka сообщала, увеличение тарифа на коммунальные услуги в Житомире: насколько хотят поднять суммы в платежках.

Как сообщала Politeka, повышение тарифов на коммунальные услуги в Ивано-Франковской области: насколько хотят поднять цены с октября.