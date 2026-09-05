Быстрый рецепт маринованных баклажанов поможет приготовить нежную ароматную закуску, которая подходит и к мясу, и к рыбе, и к праздничному столу.

Рецепты домашних блюд нередко выручают, когда хочется вкусного без лишних усилий — и этот рецепт маринованных баклажанов не исключение. Об этом рассказали на странице Буде смачно разом. Закуска получается ароматной и нежной, отлично сочетается с мясом и рыбой, а для приготовления не нужны дорогие или экзотические ингредиенты.

Ингредиенты

Баклажаны — 5 шт.

Вода — 200 мл

Сахар — 2 ст. л

Соль — 1 ст. л

Уксус винный (можно яблочный или столовый) — 50 мл

Масло — 2 ст. л

Лавровый лист — 3 шт.

Душистый перец — 8 горошин

Гвоздика — 3 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Зелень (петрушка, укроп) — 100 г

Как приготовить

Очистите овощи от кожуры и нарежьте кружочками или пластинами. Немного посолите, чтобы вышла горечь.

На разогретой сковороде с маслом обжарьте баклажаны с обеих сторон до золотистой корочки. Выложите их на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

В небольшой кастрюле соедините воду, уксус, сахар, соль, специи (лавровый лист, гвоздику, перец) и 2 ст. л масла. Доведите до кипения, после чего дайте маринаду остыть.

В глубокую миску или банку выкладывайте слоями обжаренные баклажаны, измельченный чеснок и зелень. Все овощи должны быть полностью покрыты жидкостью. Накройте крышкой и поставьте в холодильник.

Когда пробовать и сколько хранить

Самые вкусные баклажаны — через 3–5 дней маринования, когда они полностью впитают аромат специй. Но многие не могут удержаться и начинают пробовать уже на следующий день — это тоже отличный вариант. Закуску хранят в холодильнике до двух недель.

Для более диетического варианта баклажаны можно не жарить, а запечь в духовке, смазав небольшим количеством масла. Для более пикантного вкуса добавьте несколько кусочков острого перца чили.

Этот простой рецепт универсален: блюдо может быть и легким перекусом, и хорошей закуской для праздничного стола. Попробуйте — и «синенькие» откроются вам по-новому.

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