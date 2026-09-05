Салат цезарь — один из самых популярных салатов в мире, который легко превратить в полноценное блюдо, а этот рецепт отличается домашними гренками из хлеба на закваске и нежным кремовым соусом собственного приготовления.

Салат «Мимоза» по классическому рецепту мы уже публиковали — а салат цезарь готовится совсем иначе: здесь главную роль играют не слои, а хрустящие гренки и кремовый соус.

Салат цезарь — одно из самых известных блюд в мире, которое часто подают и как гарнир, и как полноценный обед, добавив курицу или креветки. По легенде, его придумал итальянский ресторатор Цезарь Кардини, который жил в Мексике: во время напряженного вечера он собрал салат из того, что осталось на кухне — пармезана, оливкового масла, анчоусов и чеснока. Этот рецепт салата цезарь держится на классическом сочетании: хрустящий салат ромен, тонкая стружка пармезана и домашние гренки из хлеба на закваске, заправленные насыщенным кремовым соусом.

Ингредиенты для салата цезарь

Для гренок: 720 мл (примерно 3 стакана) хлеба на закваске, разорванного на кубики; 2 ст. ложки оливкового масла; 1,5 ч. ложки соли; 0,5 ч. ложки черного перца.

Для соуса: 3 филе анчоусов в масле, измельченные; 2 крупных яичных желтка; 2 зубчика чеснока, натертые; 1 ст. ложка горчицы дижон; 1 ст. ложка свежего лимонного сока; примерно 160 мл нейтрального растительного масла; примерно 35 г тертого пармезана; 0,5 ч. ложки черного перца; соль по вкусу.

Для салата: 3 кочана салата ромен, нарезанные крупными кусками; 0,25 ч. ложки соли; примерно 50 г пармезана, нарезанного тонкой стружкой.

Как приготовить салат цезарь: пошагово

Разогрейте духовку до 190°C, расположив решетку в центре. В большой миске смешайте кубики хлеба с оливковым маслом, солью и перцем, пока каждый кусочек не покроется маслом.

Разложите хлеб на плоском противне и выпекайте 10-12 минут, пока гренки не станут хрустящими и слегка золотистыми.

Пока гренки запекаются, в средней миске смешайте анчоусы, яичные желтки, чеснок, горчицу дижон и лимонный сок — лучше взбивать венчиком, обернув основание миски полотенцем, чтобы она не двигалась.

Медленно, тонкой струйкой, влейте масло, непрерывно взбивая, пока соус не станет густым и кремовым. Это также можно сделать погружным блендером или в небольшом комбайне.

Когда соус приобретет однородную кремовую консистенцию, вмешайте тертый пармезан и черный перец, посолите по вкусу.

В большую миску положите нарезанный ромен и посолите. Добавьте стружку пармезана и гренки.

Влейте примерно 80 мл (1/3 стакана) соуса и перемешайте, чтобы все листья равномерно покрылись заправкой. Подавайте салат цезарь сразу, а остальной соус подайте отдельно.

Салат цезарь лучше всего вкусен сразу после приготовления, пока гренки хрустящие. Если нужно сохранить, держите салат без заправки в холодильнике до 2 дней в плотно закрытом контейнере, а гренки убирайте — перед подачей добавьте свежие. При желании салат цезарь можно дополнить курицей-гриль или креветками, превратив его в полноценное блюдо.

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