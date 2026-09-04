Пирог с тыквой в порционном формате готовится без предварительной выпечки теста и получается быстрее классического, а сверху его украшают шапкой взбитых сливок.

Тертый пирог с яблоками мы уже публиковали — а пирог с тыквой готовится в совсем ином формате: не одним большим коржом, а порционными мини-корзинками в форме для маффинов. Это та же начинка, что и в классическом тыквенном пироге, только с хрустящим тестом по краям и без необходимости выпекать основу отдельно.

Такой пирог с тыквой идеально подходит для праздничного стола, когда хочется аккуратных порционных десертов, а не одного большого пирога, который придётся резать. Главное преимущество рецепта — тесто не нужно предварительно выпекать, а время приготовления и охлаждения заметно короче, чем у обычного пирога.

Ингредиенты для пирога с тыквой

тесто для пирога — 1 домашний диск или 2 готовых магазинных раскатанных коржа;

тыквенное пюре — примерно 425 г (одна большая банка);

яйцо — 1 крупное;

желток — 1 крупный;

сахар коричневый (утрамбованный) — примерно 100 г (половина стакана);

сахар белый — примерно 50 г (четверть стакана);

смесь специй для тыквенного пирога (корица, имбирь, мускатный орех) — 1 чайная ложка;

корица — 1/2 чайной ложки;

соль — 1/4 чайной ложки;

ванильный экстракт — 1 чайная ложка;

концентрированное несгущённое молоко — примерно 180 мл (3/4 стакана).

Для взбитых сливок понадобится: жирные сливки для взбивания — примерно 240 мл (1 стакан), сахар — 3 столовые ложки, ванильный экстракт — 1/2 чайной ложки.

Как приготовить пирог с тыквой: пошагово

Раскатайте тесто на посыпанной мукой поверхности до толщины около 3 мм. Вырежьте 12 кружочков диаметром примерно 9 см — если тесто домашнее, обрезки можно раскатать ещё раз, чтобы получилось ровно 12 штук.

Форму для маффинов на 12 углублений слегка смажьте, выложите в каждое углубление кружочек теста и сформируйте бортики, плотно прижав тесто к стенкам.

В большой миске взбейте венчиком тыквенное пюре, яйцо, желток, коричневый и белый сахар, смесь специй, корицу, соль и ваниль. Постепенно влейте концентрированное молоко, продолжая взбивать до однородности.

Распределите начинку по формам — её должно хватить ровно, чтобы заполнить каждое углубление. Выпекайте пирог с тыквой при температуре 175°C в течение 30-40 минут, пока верх теста не станет золотистым: домашнее тесто требует ближе к 40 минутам, магазинное готово уже за 30.

Дайте пирогу остыть прямо в форме 10 минут, а затем аккуратно достаньте каждую мини-корзинку и переложите на решётку, чтобы остыть до комнатной температуры.

Для крема взбейте сливки в течение минуты до мягких пиков, добавьте сахар и ваниль и взбивайте ещё около 2 минут, пока крем не станет густым и не потеряет жидкую текстуру — главное не перебить.

Когда пирог полностью остыл, украсьте каждую порцию взбитыми сливками — с помощью кондитерского мешка или просто ложкой — и присыпьте корицей.

Подавать пирог с тыквой можно охлаждённым или комнатной температуры, украсив карамельным соусом. Готовые порции хранятся в холодильнике до 5 дней в плотно закрытом контейнере, а в морозильной камере — до 2 месяцев; перед подачей их достаточно разморозить в холодильнике и украсить сливками непосредственно перед подачей.

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