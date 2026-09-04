Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 5 по 11 сентября показывает резкие перепады температуры: от +18° в начале недели до +27° в четверг, 10 сентября. Кроме того, синоптики прогнозируют осадки три дня подряд.

Синоптики уже предупреждали о приближении дождей на Киевщину еще в начале сентября, а новый недельный прогноз подтверждает: погода в регионе остается нестабильной, с резкими колебаниями температуры и осадками в начале периода.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура в течение недели с 5 по 11 сентября будет колебаться от +18° до +27°, а ночная — от +11° до +18°.

В субботу, 5 сентября, в Киевской области будет малооблачно, воздух днем прогреется до +25°, а ночью охладится до +17°. Синоптики прогнозируют возможные осадки.

В воскресенье, 6 сентября, столбики термометров днем опустятся до +18°, ночью — до +14°. Облачность останется малооблачной, и синоптики снова прогнозируют возможные осадки.

В понедельник, 7 сентября, температура днем поднимется до +19°, ночью опустится до +12°. Облачность малооблачная, осадки также возможны.

Во вторник, 8 сентября, воздух прогреется до +21° днем, а ночью охладится до +11° — это самая холодная ночь недели. Облачность малооблачная, осадков не прогнозируют.

В среду, 9 сентября, температура днем удержится на отметке +25°, ночью — +12°. Небо будет облачным с прояснениями, без осадков.

В четверг, 10 сентября, ожидается пик тепла — днем до +27°, ночью до +16°. Облачность малооблачная, осадков не прогнозируют.

В пятницу, 11 сентября, дневная температура удержится на отметке +26°, ночная — +18°. Облачность переменная, без осадков.

Таким образом, самым теплым днем недели станет четверг, 10 сентября, с дневной температурой +27°, а самым прохладным — воскресенье, 6 сентября, когда воздух днем прогреется лишь до +18°. Перепад температур за неделю составляет 9°. Осадки прогнозируют в первые три дня периода — в субботу, воскресенье и понедельник.

Из-за нестабильной погоды в начале недели жителям области стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем на мокрой дороге. В теплые дни середины и конца недели, когда температура достигнет +25…+27°, стоит пить достаточно воды, планировать активные дела на утренние или вечерние часы и не забывать о защите от солнца.

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