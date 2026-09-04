Украинские производители повысили отпускные цены на арбузы: за неделю цены выросли в среднем на 20% — фермеры отгружают бахчевые по 5–12 грн/кг.

Цены на продукты в Украине продолжают расти — на этой неделе украинские производители повысили отпускные цены на арбузы: предложение бахчевых из местных хозяйств существенно сократилось.

О подорожании сообщают аналитики проекта EastFruit, передает Укринформ. Фермеры объясняют подорожание дисбалансом спроса и предложения на рынке.

Почему дорожают арбузы

«После завершения сезона реализации средних сортов предложение арбузов резко сократилось, поскольку у многих украинских производителей бахчевых культур в текущем сезоне возникли проблемы с урожайностью поздних сортов. В то же время спрос на продукцию в течение последних двух недель продолжает стремительно расти», — отметили эксперты EastFruit.

Сколько стоят арбузы сейчас

Согласно данным ежедневного мониторинга, только за прошлую неделю цены на арбузы в украинских хозяйствах выросли в среднем на 20%. Сегодня фермеры готовы отгружать продукцию по 5–12 грн/кг (примерно $0,11–0,27) — в зависимости от качества и региона выращивания.

Несмотря на существенное подорожание в сегменте бахчевых, арбузы в Украине сегодня стоят в среднем на 27% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года. То есть даже после недельного скачка цен продукт остается доступнее для покупателей, чем год назад.

Дополнительный контекст: украинские садоводы, напротив, снижают отпускные цены на осенние сорта яблок — качественное яблоко поступает в продажу по 15–25 грн/кг, что в среднем на 20% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

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