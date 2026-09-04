Українські виробники підвищили відпускні ціни на кавуни: за тиждень ціни зросли в середньому на 20% — фермери відвантажують баштанні по 5–12 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні продовжують зростати — цього тижня українські виробники підвищили відпускні ціни на кавуни: пропозиція баштанних із місцевих господарств суттєво скоротилася.

Про здорожчання повідомляють аналітики проєкту EastFruit, передає Укрінформ. Фермери пояснюють здорожчання дисбалансом попиту та пропозиції на ринку.

Чому дорожчають кавуни

«Після завершення сезону реалізації середніх сортів пропозиція кавунів різко скоротилася, оскільки в багатьох українських виробників баштанних культур у поточному сезоні виникли проблеми з урожайністю пізніх сортів. Водночас попит на продукцію протягом останніх двох тижнів продовжує стрімко зростати», — зазначили експерти EastFruit.

Скільки коштують кавуни зараз

Згідно з даними щоденного моніторингу, лише за минулий тиждень ціни на кавуни в українських господарствах зросли в середньому на 20%. Сьогодні фермери готові відвантажувати продукцію по 5–12 грн/кг (приблизно $0,11–0,27) — залежно від якості та регіону вирощування.

Попри суттєве здорожчання в сегменті баштанних, кавуни в Україні сьогодні коштують у середньому на 27% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року. Тобто навіть після тижневого стрибка цін продукт залишається доступнішим для покупців, ніж торік.

Додатковий контекст: українські садівники натомість знижують відпускні ціни на осінні сорти яблук — якісне яблуко надходить у продаж по 15–25 грн/кг, що в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Раніше Politeka повідомляла, ціни на будинки під Києвом: рієлтор розповів, що вигідніше — купити чи збудувати самому.

Також Politeka повідомляла, подорожчання продуктів в Одеській області: на які товари ціни різко пішли вгору.

Як повідомляла Politeka, оренда квартири в Полтаві стала дорожчою: рієлтор назвав актуальні ціни.