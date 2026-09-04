Рецепт ніжних млинців з м'ясною начинкою ми вже публікували — а цей варіант млинців на молоці пропонує ще соковитішу начинку з м'яса, грибів і яєць, пропущену через м'ясорубку для ідеальної текстури.
Млинці на молоці — одна з найпопулярніших страв української кухні: тонке еластичне тісто, яке легко готується з простих продуктів, що є в кожному холодильнику. Цей рецепт трохи складніший за класичний солодкий варіант, бо начинку потрібно окремо обсмажити і подрібнити, але результат — ситні рулетики з м'ясно-грибною начинкою — точно вартий часу. За словами авторки рецепта, у дитинстві вона обирала саме цей варіант частіше, ніж солодкі млинці з сиром.
Інгредієнти для млинців на молоці
Для тіста:
- вода тепла — 120 мл
- молоко — 240 мл
- яйця великі — 4 шт.
- масло вершкове розтоплене — приблизно 60 г (плюс ще трохи для смаження)
- борошно пшеничне — приблизно 130 г, тобто 1 склянка (можна замінити половину борошна на цільнозернове)
- сіль — щіпка, приблизно 1/4 чайної ложки
Для начинки:
- свинина мелена — 450-550 г
- печериці нарізані — 350-450 г
- цибуля — 1 середня головка, дрібно нарізана
- яйця варені — 3 шт.
- сіль і чорний перець мелений — за смаком (орієнтовно по 1/2 чайної ложки солі та 1/4 чайної ложки перцю на кожен етап обсмажування)
- майонез — 1 столова ложка (або 1 столова ложка води)
Для подачі: приблизно 1 столова ложка вершкового масла та сметана.
Як приготувати млинці на молоці: покроково
Спочатку зваріть яйця у невеликій каструлі до повної готовності, охолодіть у холодній воді та очистіть від шкаралупи.
Обсмажте свинину з 1/2 чайної ложки солі та 1/4 чайної ложки перцю на середньо-високому вогні до легкого підрум'янювання й повної готовності. Олія не потрібна. Перекладіть м'ясо у велику миску.
На тій самій сковороді обсмажте гриби з цибулею, додавши ще 1/2 чайної ложки солі та 1/4 чайної ложки перцю. Додайте до миски з м'ясом.
Розріжте варені яйця навпіл і додайте до миски з начинкою — так їх легше пропустити через м'ясорубку.
Пропустіть усі інгредієнти начинки через м'ясорубку із середньою насадкою або подрібніть у потужному кухонному комбайні. Головне — не перетворити масу на пасту, вона має залишитися трохи зернистою.
Влийте столову ложку майонезу або води й перемішайте — це зробить начинку більш пластичною і зручною для розподілу по млинцях.
Для тіста складіть у блендер у зазначеному порядку: теплу воду, молоко, яйця, розтоплене масло та борошно. Збийте до однорідності без грудочок.
Розігрійте краплю масла на середньому вогні у двох сковородах з антипригарним покриттям (дві сковороди прискорять процес). Вилийте порцію тіста, що покриє майже половину дна сковороди, і одразу нахиліть та покрутіть сковороду, щоб тонкий шар розтікся по всій поверхні. Дрібні прогалини можна долити тістом.
Коли низ млинця ледь зарум'яниться, обережно підійміть край гострою лопаткою і переверніть. Дочекайтеся золотистого кольору з іншого боку і викладіть млинець на дошку. Повторіть з рештою тіста, підмащуючи сковороду краплею масла за потреби. Гарячі млинці на молоці не складайте один на одного — дайте їм трохи охолонути.
На кожен млинець покладіть тонкий шар начинки, згорніть рулетом і за бажання розріжте навпіл. Ті млинці, що не подаватимете відразу, можна зберігати в холодильнику — вони не втрачають смаку майже тиждень.
Перед подачею розігрійте близько столової ложки масла на сковороді та обсмажте начинені млинці на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків — це займає лише кілька хвилин, головне не дати їм підгоріти.
Подавайте млинці на молоці гарячими, обов'язково зі сметаною — вона чудово доповнює насичену м'ясну начинку. Начинку можна приготувати заздалегідь і зберігати в холодильнику до доби, а вже готові рулетики зручно тримати в морозильній камері, якщо хочете розтягнути частування на кілька днів.
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