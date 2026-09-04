Млинці на молоці з м'ясно-грибною начинкою — це ситна страва, яка перетворює звичний десертний рецепт у повноцінний обід чи вечерю, а секрет соковитої начинки ховається у способі її подрібнення.

Рецепт ніжних млинців з м'ясною начинкою ми вже публікували — а цей варіант млинців на молоці пропонує ще соковитішу начинку з м'яса, грибів і яєць, пропущену через м'ясорубку для ідеальної текстури.

Млинці на молоці — одна з найпопулярніших страв української кухні: тонке еластичне тісто, яке легко готується з простих продуктів, що є в кожному холодильнику. Цей рецепт трохи складніший за класичний солодкий варіант, бо начинку потрібно окремо обсмажити і подрібнити, але результат — ситні рулетики з м'ясно-грибною начинкою — точно вартий часу. За словами авторки рецепта, у дитинстві вона обирала саме цей варіант частіше, ніж солодкі млинці з сиром.

Інгредієнти для млинців на молоці

Для тіста:

вода тепла — 120 мл

молоко — 240 мл

яйця великі — 4 шт.

масло вершкове розтоплене — приблизно 60 г (плюс ще трохи для смаження)

борошно пшеничне — приблизно 130 г, тобто 1 склянка (можна замінити половину борошна на цільнозернове)

сіль — щіпка, приблизно 1/4 чайної ложки

Для начинки:

свинина мелена — 450-550 г

печериці нарізані — 350-450 г

цибуля — 1 середня головка, дрібно нарізана

яйця варені — 3 шт.

сіль і чорний перець мелений — за смаком (орієнтовно по 1/2 чайної ложки солі та 1/4 чайної ложки перцю на кожен етап обсмажування)

майонез — 1 столова ложка (або 1 столова ложка води)

Для подачі: приблизно 1 столова ложка вершкового масла та сметана.

Як приготувати млинці на молоці: покроково

Спочатку зваріть яйця у невеликій каструлі до повної готовності, охолодіть у холодній воді та очистіть від шкаралупи.

Обсмажте свинину з 1/2 чайної ложки солі та 1/4 чайної ложки перцю на середньо-високому вогні до легкого підрум'янювання й повної готовності. Олія не потрібна. Перекладіть м'ясо у велику миску.

На тій самій сковороді обсмажте гриби з цибулею, додавши ще 1/2 чайної ложки солі та 1/4 чайної ложки перцю. Додайте до миски з м'ясом.

Розріжте варені яйця навпіл і додайте до миски з начинкою — так їх легше пропустити через м'ясорубку.

Пропустіть усі інгредієнти начинки через м'ясорубку із середньою насадкою або подрібніть у потужному кухонному комбайні. Головне — не перетворити масу на пасту, вона має залишитися трохи зернистою.

Влийте столову ложку майонезу або води й перемішайте — це зробить начинку більш пластичною і зручною для розподілу по млинцях.

Для тіста складіть у блендер у зазначеному порядку: теплу воду, молоко, яйця, розтоплене масло та борошно. Збийте до однорідності без грудочок.

Розігрійте краплю масла на середньому вогні у двох сковородах з антипригарним покриттям (дві сковороди прискорять процес). Вилийте порцію тіста, що покриє майже половину дна сковороди, і одразу нахиліть та покрутіть сковороду, щоб тонкий шар розтікся по всій поверхні. Дрібні прогалини можна долити тістом.

Коли низ млинця ледь зарум'яниться, обережно підійміть край гострою лопаткою і переверніть. Дочекайтеся золотистого кольору з іншого боку і викладіть млинець на дошку. Повторіть з рештою тіста, підмащуючи сковороду краплею масла за потреби. Гарячі млинці на молоці не складайте один на одного — дайте їм трохи охолонути.

На кожен млинець покладіть тонкий шар начинки, згорніть рулетом і за бажання розріжте навпіл. Ті млинці, що не подаватимете відразу, можна зберігати в холодильнику — вони не втрачають смаку майже тиждень.

Перед подачею розігрійте близько столової ложки масла на сковороді та обсмажте начинені млинці на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків — це займає лише кілька хвилин, головне не дати їм підгоріти.

Подавайте млинці на молоці гарячими, обов'язково зі сметаною — вона чудово доповнює насичену м'ясну начинку. Начинку можна приготувати заздалегідь і зберігати в холодильнику до доби, а вже готові рулетики зручно тримати в морозильній камері, якщо хочете розтягнути частування на кілька днів.

Раніше Politeka повідомляла, рецепт ідеальних тонких млинців: головний секрет тіста у способі змішування.

Також Politeka писала, рецепт млинців зі смачною начинкою: секрет бюджетного крему, який перетворює їх на десерт.