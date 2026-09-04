В Украине родители маленьких детей просят правительство повысить ежемесячную выплату на ребенка для тех семей, которые до сих пор получают ее по старым правилам, до уровня новой программы. Соответствующую электронную петицию уже зарегистрировали.

Денежная помощь в Украине для семей с детьми может измениться: родители просят Кабинет Министров повысить ежемесячную выплату, которую часть семей получает по старым правилам, до уровня новой государственной программы.

Авторы петиции отмечают, что для семьи с маленьким ребенком ежемесячные расходы быстро превращаются в значительную сумму: подгузники, питание, одежда, средства гигиены и лекарства постоянно требуют денег, поэтому нынешних выплат, которые получает часть семей по старым правилам, часто не хватает.

Сколько платят семьям с детьми в 2026 году

Об этом говорится в электронной петиции №41/010831-26эп, зарегистрированной на сайте Кабинета Министров. В 2026 году государство ввело отдельное ежемесячное пособие на уход за ребенком до одного года. Его размер составляет 7 000 гривен в месяц, а на уход за ребенком с инвалидностью — 10 500 гривен. Право на эту выплату имеют, в частности, семьи, в которых на 1 января 2026 года ребенку еще не исполнился год.

В то же время часть родителей маленьких детей продолжает получать 860 гривен в месяц — именно по старым правилам, которые действовали до введения нового пособия. Эту разницу авторы петиции считают несправедливой: по их мнению, размер государственной поддержки не должен зависеть от того, когда именно родился ребенок.

Что именно предлагают родители

В петиции авторы просят Кабинет Министров пересмотреть размер выплаты в 860 гривен и повысить его до 7 000 гривен в месяц. Также они хотят, чтобы новый размер распространили на семьи, которые уже получают помощь по старым правилам, и провели перерасчет для тех, кто имеет право на государственную поддержку в 2026 году.

Отдельно инициаторы предлагают в дальнейшем регулярно пересматривать и индексировать выплаты с учетом инфляции, стоимости жизни и реальных расходов на ребенка, чтобы размер помощи не терял актуальности из-за роста цен.

Что дальше: вырастут ли выплаты

Пока речь идет именно о предложении, изложенном в электронной петиции, а не о принятом решении. Чтобы инициатива стала основанием для изменений, она должна набрать необходимое количество голосов и быть рассмотрена Кабинетом Министров. Только после этого можно будет говорить о реальном повышении выплат.

Сейчас семьи с детьми до года получают либо 860 гривен по старым правилам, либо 7 000 гривен (10 500 гривен — на ребенка с инвалидностью) по новой программе 2026 года. Именно этот разрыв и пытаются устранить авторы петиции.

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