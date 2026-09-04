Денежная помощь в Украине для семей с детьми может измениться: родители просят Кабинет Министров повысить ежемесячную выплату, которую часть семей получает по старым правилам, до уровня новой государственной программы.
Авторы петиции отмечают, что для семьи с маленьким ребенком ежемесячные расходы быстро превращаются в значительную сумму: подгузники, питание, одежда, средства гигиены и лекарства постоянно требуют денег, поэтому нынешних выплат, которые получает часть семей по старым правилам, часто не хватает.
Сколько платят семьям с детьми в 2026 году
Об этом говорится в электронной петиции №41/010831-26эп, зарегистрированной на сайте Кабинета Министров. В 2026 году государство ввело отдельное ежемесячное пособие на уход за ребенком до одного года. Его размер составляет 7 000 гривен в месяц, а на уход за ребенком с инвалидностью — 10 500 гривен. Право на эту выплату имеют, в частности, семьи, в которых на 1 января 2026 года ребенку еще не исполнился год.
В то же время часть родителей маленьких детей продолжает получать 860 гривен в месяц — именно по старым правилам, которые действовали до введения нового пособия. Эту разницу авторы петиции считают несправедливой: по их мнению, размер государственной поддержки не должен зависеть от того, когда именно родился ребенок.
Что именно предлагают родители
В петиции авторы просят Кабинет Министров пересмотреть размер выплаты в 860 гривен и повысить его до 7 000 гривен в месяц. Также они хотят, чтобы новый размер распространили на семьи, которые уже получают помощь по старым правилам, и провели перерасчет для тех, кто имеет право на государственную поддержку в 2026 году.
Отдельно инициаторы предлагают в дальнейшем регулярно пересматривать и индексировать выплаты с учетом инфляции, стоимости жизни и реальных расходов на ребенка, чтобы размер помощи не терял актуальности из-за роста цен.
Что дальше: вырастут ли выплаты
Пока речь идет именно о предложении, изложенном в электронной петиции, а не о принятом решении. Чтобы инициатива стала основанием для изменений, она должна набрать необходимое количество голосов и быть рассмотрена Кабинетом Министров. Только после этого можно будет говорить о реальном повышении выплат.
Сейчас семьи с детьми до года получают либо 860 гривен по старым правилам, либо 7 000 гривен (10 500 гривен — на ребенка с инвалидностью) по новой программе 2026 года. Именно этот разрыв и пытаются устранить авторы петиции.
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