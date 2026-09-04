В сентябре цены на продукты в Украине начнут расти. Больше всего подорожают товары, требующие быстрого охлаждения, предупредил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Цены на продукты в Полтавской области после проверок частично пошли вниз, однако уже в сентябре украинцам стоит готовиться к новому росту цен на продукты. Об этом предупредил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Из-за ударов российских оккупантов по складам торговых сетей цены на продукты питания будут расти. Больше всего подорожают категории товаров, требующие холодильного оборудования.

По словам Дениса Марчука, больше всего страдает продукция, требующая быстрого охлаждения по всей цепочке доставки — от производства до реализации.

Молочные продукты и замороженные продукты в первую очередь подорожают. Уже с сентября в течение следующих трех месяцев рост стоимости может составить более 15–20%. Мясная группа подорожает примерно на 10%, а крупы — на 15%.

При этом дешевыми пока остаются овощи из открытого грунта, в частности борщевой набор — картофель, свекла, морковь, белокочанная капуста и репчатый лук. По оценке Марчука, стоимость борщевого набора сейчас на 20% ниже, чем была в июле.

Однако мощностей для хранения овощной продукции в Украине по-прежнему не хватает. Поэтому тепличные овощи — прежде всего помидоры и огурцы — уже осенью ощутимо подорожают.

«В осенне-зимний период мы частично будем полагаться на импорт, частично — на собственное тепличное производство, которое тоже будет дорожать. Рост цен на тепличные овощи осенью может составить более 20–30% из-за удорожания производства», — пояснил Денис Марчук.

Какие продукты выгоднее покупать сейчас

Самой стабильной категорией ближайшего месяца остаются овощи открытого грунта: картофель, свекла, морковь, капуста и лук сейчас на пике уборочной кампании, поэтому предложения достаточно, а цены — адекватные. Эксперт советует использовать этот период, пока овощи не заложили на хранение и не начали дорожать.

Отдельно в Министерстве аграрной политики оценивают: перестройка логистики сетями может привести к потенциальному подорожанию продуктов по всей Украине в пределах 2,5%. В то же время глава Минагрополитики Тарас Высоцкий не исключает, что на цены будут влиять и другие факторы.

Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Михаил Непран подчеркнул, что о дефиците продуктов в Украине речи не идет. Сообщения о дефиците или так называемом «голоде» — это работа враждебных СМИ и местных «полезных идиотов», отметил он.

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