Денежная помощь в Житомирской области — не единственная государственная гарантия для жителей региона. В Житомирской областной военной администрации напомнили, как защитники и защитницы могут оформить статус участника боевых действий (УБД), какие документы понадобятся и куда обращаться.
Как сообщает Житомирская ОВА, статус УБД подтверждает участие человека в защите Украины и открывает доступ к гарантиям, льготам и социальной поддержке, предусмотренным государством.
Кто может получить статус УБД
Право на статус имеют лица, участвовавшие в боевых действиях в составе воинских подразделений, соединений и объединений всех видов и родов войск Украины, в партизанских отрядах и подполье, а также в других формированиях — и в военное, и в мирное время.
Отдельно на статус могут претендовать добровольцы — гражданские, которые с 24 февраля по 25 марта 2022 года самостоятельно или в составе добровольческих формирований защищали Украину вместе с военными или правоохранителями. Также право имеют участники антитеррористической операции (до 23 февраля 2018 года включительно), иностранцы и лица без гражданства, воевавшие за Украину.
Как статус предоставляется автоматически
Во время службы военнослужащим не нужно подавать отдельное заявление. В каждой воинской части есть уполномоченное лицо, которое через электронный кабинет вносит данные в Единый государственный реестр ветеранов войны (ЕГРВВ).
Сведения об участии в боевых действиях должны появиться в реестре в течение пяти дней после начала выполнения боевого задания — на их основании статус предоставляется автоматически. Уведомление приходит через электронный кабинет воинской части или на электронную почту защитника.
Автоматически статус также предусмотрен для военнослужащих, попавших в плен или пропавших без вести. Их семьи могут пользоваться льготами без дополнительных заявлений или обращений в органы власти.
Как подать заявление самостоятельно
Если командование не подало документы или сведения не внесли в ЕГРВВ, защитник может обратиться самостоятельно. Заявление можно подать по почте вместе с документами в соответствующую комиссию по вопросам признания участниками боевых действий — такие комиссии действуют в Минобороны, МВД, Минюсте, Нацполиции, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбе, ГСЧС, Госспецсвязи и разведывательных органах.
Второй вариант — онлайн через портал «Дія» с электронной подписью «Дія.Підпис». Перечень документов при этом такой же, как и для подачи заявления по почте.
Что делать после увольнения со службы
После увольнения статус УБД оформляют через соответствующую комиссию. Если лицо состоит на воинском учете, заявление подают в ТЦК и СП по месту учета — центр комплектования может самостоятельно запросить необходимые справки у воинской части.
Тех, кого уже сняли с воинского учета, направляют в комиссию ведомства, в подчинении которого находилась часть или подразделение. Военные, служившие не в ВСУ, обращаются напрямую в комиссию бывшего ведомства — МВД, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбы и т.д. Комиссия рассматривает материалы в течение 30 дней.
Какие документы нужны для добровольцев
Для гражданских, защищавших Украину в составе добровольческих формирований, действует отдельный порядок. В межведомственную комиссию Министерства по делам ветеранов подают заявление по форме согласно приложению 8 к Порядку № 413 и документы, подтверждающие участие в защите Украины.
Подать их можно через ЦНАП независимо от задекларированного или зарегистрированного места жительства либо непосредственно в Минветеранов (почтой: ул. Крещатик, 34, г. Киев, 01001). После решения комиссии ведомство выдает удостоверение и нагрудный знак, а данные вносятся в ЕГРВВ.
Как подтвердить статус
После предоставления статуса защитники могут получить выписку из ЕГРВВ в любом ЦНАПе за несколько минут через сервис «Єдине вікно». Этот документ подтверждает статус и используется для получения льгот. Подробнее о порядке предоставления статусов рассказывают на цифровой платформе «Ветеран PRO».
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