Житомирська ОВА роз'яснила, як захисникам оформити статус учасника бойових дій: хто має право, як статус надають автоматично і що робити після звільнення зі служби.

Грошова допомога у Житомирській області — не єдина державна гарантія для жителів регіону. У Житомирській обласній військовій адміністрації нагадали, як захисники і захисниці можуть оформити статус учасника бойових дій (УБД), які документи знадобляться та куди звертатися.

Як повідомляє Житомирська ОВА, статус УБД підтверджує участь людини в захисті України та відкриває доступ до гарантій, пільг і соціальної підтримки, передбачених державою.

Хто може отримати статус УБД

Право на статус мають особи, які брали участь у бойових діях у складі військових підрозділів, з'єднань та об'єднань усіх видів і родів військ України, у партизанських загонах і підпіллі, а також в інших формуваннях — і у воєнний, і в мирний час.

Окремо на статус можуть претендувати добровольці — цивільні, які з 24 лютого до 25 березня 2022 року самостійно або у складі добровольчих формувань захищали Україну разом із військовими чи правоохоронцями. Також право мають учасники антитерористичної операції (до 23 лютого 2018 року включно) та іноземці й особи без громадянства, які воювали за Україну.

Як статус надають автоматично

Під час служби військовослужбовцям не потрібно подавати окрему заяву. У кожній військовій частині є уповноважена особа, яка через електронний кабінет вносить дані до Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ).

Відомості про участь у бойових діях мають з'явитися в реєстрі протягом п'яти днів після початку виконання бойового завдання — на їхній основі статус надається автоматично. Сповіщення надходить через електронний кабінет військової частини або на електронну пошту захисника.

Автоматично статус також передбачений для військовослужбовців, які потрапили в полон або зникли безвісти. Їхні родини можуть користуватися пільгами без додаткових заяв чи звернень до органів влади.

Як подати заяву самостійно

Якщо командування не подало документи або відомості не внесли до ЄДРВВ, захисник може звернутися самостійно. Заяву можна подати поштою разом із документами до відповідної комісії з питань визнання учасниками бойових дій — такі комісії діють у Міноборони, МВС, Мін'юсті, Нацполіції, Нацгвардії, СБУ, Держприкордонслужбі, ДСНС, Держспецзв'язку та розвідувальних органах.

Другий варіант — онлайн через портал «Дія» з електронним підписом «Дія.Підпис». Перелік документів при цьому такий самий, як і для подання заяви поштою.

Що робити після звільнення зі служби

Після звільнення статус УБД оформлюють через відповідну комісію. Якщо особа перебуває на військовому обліку, заяву подають до ТЦК та СП за місцем обліку — центр комплектування може самостійно запросити необхідні довідки у військової частини.

Тих, кого вже зняли з військового обліку, скеровують до комісії відомства, у підпорядкуванні якого перебувала частина чи підрозділ. Військові, які служили не в ЗСУ, звертаються напряму до комісії колишнього відомства — МВС, Нацгвардії, СБУ, Держприкордонслужби тощо. Комісія розглядає матеріали протягом 30 днів.

Які документи потрібні для добровольців

Для цивільних, які захищали Україну у складі добровольчих формувань, діє окремий порядок. До міжвідомчої комісії Міністерства у справах ветеранів подають заяву за формою згідно з додатком 8 до Порядку № 413 та документи, що підтверджують участь у захисті України.

Подати їх можна через ЦНАП незалежно від задекларованого чи зареєстрованого місця проживання або безпосередньо до Мінветеранів (поштою: вул. Хрещатик, 34, м. Київ, 01001). Після рішення комісії відомство видає посвідчення та нагрудний знак, а дані вносяться до ЄДРВВ.

Як підтвердити статус

Після надання статусу захисники можуть отримати витяг з ЄДРВВ у будь-якому ЦНАПі за кілька хвилин через сервіс «Єдине вікно». Цей документ підтверджує статус і використовується для отримання пільг. Детальніше про порядок надання статусів розповідають на цифровій платформі «Ветеран PRO».

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