Частина пенсіонерів зобов'язана щороку підтверджувати особу, інакше виплати можуть зупинити. У Пенсійному фонді пояснили, кого це стосується і як пройти процедуру.

Пенсії в Україні та перерахунок виплат — тема, яка стосується мільйонів українців. Тепер у Пенсійному фонді нагадали про ще один обов'язковий крок: частині отримувачів до кінця 2026 року потрібно пройти фізичну ідентифікацію, інакше нарахування грошей можуть призупинити.

Вимога закріплена в постанові Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2025 року № 299, яка визначає особливості виплати пенсій, щомісячного довічного грошового утримання та страхових виплат. Про це пише Новини.LIVE. Процедура верифікації підтверджує, що пенсію отримує саме та людина, якій вона призначена.

Кому обов'язково пройти ідентифікацію

До 31 грудня 2026 року фізичну ідентифікацію для отримання виплат мають пройти дві категорії: пенсіонери, які тимчасово проживають за межами України, та отримувачі грошей, що мешкають на тимчасово окупованих Росією територіях. Для всіх інших ця процедура обов'язковою не є.

У ПФУ пояснили: якщо пенсіонер виїхав із тимчасово окупованої території, йому варто змінити адресу, за якою виплачується пенсія, на адресу нового місця проживання на підконтрольній Україні території. Це дає змогу уникнути щорічного проходження фізичної ідентифікації.

Які є способи верифікації

Підтвердити особу можна кількома способами. Найзручніший — онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду з авторизацією за допомогою «Дія.Підпис». Також доступна ідентифікація через відеозв'язок, через українські дипломатичні установи за кордоном та особисто у відділенні ПФУ.

Як перевести пенсійну справу на нову адресу

Виплата пенсії здійснюється за місцем фактичного перебування, яке зазначене в заяві, тож задекларована адреса не має значення. Для переведення пенсійної справи достатньо подати заяву в ПФУ — через особистий кабінет на вебпорталі або в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду.

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