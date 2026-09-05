Салат цезар — один із найпопулярніших салатів у світі, який легко перетворити на повноцінну страву, а цей рецепт вирізняється домашніми грінками із хліба на заквасці та ніжним кремовим соусом власного приготування.

Салат «Мімоза» за класичним рецептом ми вже публікували — а салат цезар готується зовсім інакше: тут головну роль відіграє не шарування, а хрусткі грінки та кремовий соус.

Салат цезар — одна з найвідоміших страв у світі, яку часто подають і як гарнір, і як повноцінний обід, додавши курку чи креветки. За легендою, його вигадав італійський ресторатор Цезар Кардіні, який жив у Мексиці: під час напруженого вечора він зібрав салат із того, що лишилося на кухні — пармезану, оливкової олії, анчоусів і часнику. Цей рецепт салату цезар тримається на класичному поєднанні: хрумкий салат ромен, тонкі стружки пармезану та домашні грінки з хліба на заквасці, заправлені насиченим кремовим соусом.

Інгредієнти для салату цезар

Для грінок: 720 мл (приблизно 3 склянки) хліба на заквасці, порваного на кубики; 2 ст. ложки оливкової олії; 1,5 ч. ложки соли; 0,5 ч. ложки чорного перцю.

Для соусу: 3 філе анчоусів в олії, подрібнені; 2 великих яєчних жовтки; 2 зубчики часнику, натерті; 1 ст. ложка гірчиці дижон; 1 ст. ложка свіжого лимонного соку; приблизно 160 мл нейтральної рослинної олії; приблизно 35 г тертого пармезану; 0,5 ч. ложки чорного перцю; сіль за смаком.

Для салату: 3 голови салату ромен, нарізані великими шматками; 0,25 ч. ложки соли; приблизно 50 г пармезану, нарізаного тонкими стружками.

Як приготувати салат цезар: покроково

Розігрійте духовку до 190°C, розмістивши решітку в центрі. У великій мисці змішайте кубики хліба з оливковою олією, сіллю та перцем, доки кожен шматочок не вкриється олією.

Розкладіть хліб на пласкому листі й випікайте 10-12 хвилин, доки грінки не стануть хрусткими та злегка золотистими.

Поки грінки запікаються, у середній мисці змішайте анчоуси, яєчні жовтки, часник, гірчицю дижон і лимонний сік — краще збивати венчиком, обгорнувши основу миски рушником, щоб вона не рухалася.

Повільно, тонкою цівкою, влийте олію, безперервно збиваючи, доки соус не стане густим і кремовим. Це також можна зробити занурювальним блендером або в невеликому комбайні.

Коли соус набуде однорідної кремової консистенції, вмішайте тертий пармезан і чорний перець, посоліть за смаком.

У велику миску покладіть нарізаний ромен і посоліть. Додайте стружку пармезану та грінки.

Влийте приблизно 80 мл (1/3 склянки) соусу і перемішайте, щоб усі листя рівномірно вкрилися заправкою. Подавайте салат цезар одразу, а решту соусу подайте окремо.

Салат цезар найкраще смакує одразу після приготування, поки грінки хрусткі. Якщо потрібно зберегти, тримайте салат без заправки в холодильнику до 2 днів у щільно закритому контейнері, а грінки прибирайте — перед подачею додайте свіжі. За бажанням салат цезар можна доповнити куркою-гриль або креветками, перетворивши його на повноцінну страву.

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